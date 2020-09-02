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澎檢法醫不足只1人 軍醫協助相驗工作

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖地檢署僅有編制1名法醫，幾打是全年待命無休。澎湖地檢署檢察長李嘉明爭取軍醫官協助司法或行政相驗等工作，獲得陸軍司令部同意，可紓解法醫不足現況。

李嘉明表示，澎湖地檢在法醫編制上只有1人，造成法醫幾乎是全年無休或待命中，只好尋求外部的醫師支援，尤其是相驗，更是檢方的重要工作之一，根本不行延宕影響業務的執行。

李嘉明為解決法醫休假或代理等問題，最近找上陸軍第一地區支援指揮部的軍醫，在獲得陸軍司令部支持後，將由服務於陸軍的軍醫林敬堯支援澎檢的行政相驗等工作，除了解決法醫不足窘情，也開啟跨機關業務互助的新頁。

地檢署今天也指派主任檢察官朱華君與法醫鄒慧文專程為林敬堯進行辦理行政相驗的專業知識與教育訓練，以利未來協助相驗業務執行。

陸軍 澎湖

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