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台北關7個月查獲逾13萬瓶煙油 快遞進口占大宗

中央社 / 桃園機場2日電

關務署台北關今天表示，1月到7月共查獲13萬多瓶的電子煙彈（煙油），市價超過新台幣2000多萬元，防疫期間由於入出境旅客人數遽降，因此現在改以快遞方式進口占大宗。

台北關下午發布新聞稿表示，隨著近年來新興電子煙的盛行，對於電子煙彈（煙油）的需求量大增，依現行藥事法規定，電子煙油若含有尼古丁成分應納入藥品管理，海關查獲違規行為屬申報不實或匿未申報者將送辦，未經主管機關許可進口即屬禁藥，可處10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。

台北關表示，根據統計，1月到7月共查獲13萬多瓶電子煙彈（煙油），市價超過2000多萬元，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，入出境旅客人數遽降，因此疫情以來查獲的違規商品以快遞方式進口占大宗，讓海關人員絲毫不敢鬆懈。

台北關指出，根據相關研究顯示，電子煙彈（煙油）含有尼古丁和其他致癌物質，對人體健康恐造成危害，甚至有因長期大量使用致死案例，因此被台北關列為查緝重點，未來除持續加強查緝外，也呼籲民眾不要購買寄送，以免危害健康更觸犯法律。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

疫情 海關

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