求職被騙成「人頭帳戶」 警方提供假鈔上繳再逮兩車手

台南麻豆警分局獲銀行通報，周姓男子在臨櫃提款21萬7千元，疑是非自願人頭帳戶，警方將計就計，提供假鈔給周男上交溯源逮捕吳姓、溫姓2名取款車手，兩嫌多次變換交款地點，但仍被埋伏員警制伏逮捕，扣押手機、收據等證物，全案依違反加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送地檢署偵辦，吳姓和溫姓兩嫌另涉及一起4千多萬元的詐欺案，檢察官向台南地院聲請羈押。

據指出，台南市麻豆區20多歲周姓男子因失業找工作，被詐騙集團要求先提供個人銀行帳戶給「公司」，並指幫忙取款就能錄取成為「員工」，除這筆21萬7千元餘元外，陸續還有2、3筆金錢匯入，正擴大追查中。

麻豆警方接獲華南銀行麻豆分行通知，得知周男提款後欲交由詐欺集團上游吳、溫等2嫌，旋即組成專案小組，兵分多路埋伏於面交地點，2嫌為躲避查緝，屢次變更地點，從麻豆自由路一再變到新生北路，仍躲不過警方佈線，專案人員先逮捕吳嫌後，15分鐘後再逮捕溫嫌到案，並扣押手機、收據等證物，警詢後全案依違反加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

據指出，周男的帳戶成了詐騙集團的人頭帳戶，8月31日下午第一筆21萬7千元入帳，溫姓、吳姓2名車手向周男取款，由溫向周「收水」取款，再由吳向溫取走贓款，一層一層轉手逃避警方追緝，周男取款的酬勞是3000元，但還沒到手就被警方移送法辦。

警方提醒民眾，詐騙集團常會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，等到上鉤後再以需要簽約、刷卡、提供身分證件、銀行帳戶等說詞，要求先付錢或是幫忙取款才能順利展開工作，一不小心就變成詐騙集團幫兇，天下沒有白吃的午餐，請民眾務必小心求證，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。