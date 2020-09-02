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招攬民眾投資彩鑽吸金上億 「最美慈善家」涉銀行法起訴
有「彩鑽女王」稱號的彩石珠寶銀樓股份有限公司董事長蘇怡，3年前與公司總經理李莊設計了一套投資方案，對外招攬民眾集資買鑽石，宣稱鑽石轉售之前可獲每年15%的利息，還能跟公司平分轉售利潤，非法吸金1億6千萬餘元，今天被新北地檢署依違反銀行法起訴。
47歲的蘇怡靠珠寶買賣起家，2015年以3億元資本額成立彩石珠寶銀樓股份有限公司，2018年因贊助亞太影展聲名大噪，除了「彩鑽女王」稱號，也因爲熱心公益而被譽為「最美慈善家」。
檢警調查，蘇、李2人2017年設計「綠橘鑽方案」，招攬民眾集資購買2千萬元到2億元不等價格的彩鑽，除了開出高額利息，還保證會以等值或3倍價格售出彩鑽，利潤將跟所有投資者平分，但去年初開始付不出利息，陸續被投資者指控詐欺，非法吸金情事才因此曝光。
偵訊時，蘇怡自白犯行，坦承方案是她發想設計，並由公司業務招攬投資人。李莊則稱自己是負責推銷方案，領取的是業務獎金，矢口否認犯行，但檢方調查，蘇、李2人除了是彩石珠寶銀樓的董事長和總經理，也負責教導下線話術，投資說明會上，也是2人負責講解方案，因此未採信說法。
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