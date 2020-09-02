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犯罪被害保護修法 蔡清祥：盼犯保志工像慈濟志工

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

犯罪被害人保護法1997年公布迄今20多年未更動，法務部2019年1月組修法研修小組，由保護司主責修法業務；法務部長蔡清祥說，有感於慈濟志工每遇災難事件全體動員，期勉犯保志工也能比照慈濟志工，在犯罪被害人有需要時就在場。

蔡清祥說，1999年他擔任士林地檢署檢察長，轄區發生吳銘漢夫婦命案，留下遺孤吳東諺，他多年來不是親往探視、就是囑人幫忙探視，即使在當調查局長時也沒忘記；蔡說，吳東諺曾反應需要一台筆電寫文章，他籌款幫忙完成，還說「東諺的文章很感人！」

法務部保護司司長黃玉垣說，2016年台南市維冠大樓因地震倒塌，台南地院一審日前才判建商賠款4億5000萬元，「經過4才有第一個判賠案」，希望犯保法修法後，能注入被害人訴訟輔導、權益告知因素，讓犯罪被害人實質受益。

保護司科長張哲銘說，2017年全國司改國是會議有關犯罪保護的議題，包括被害人訴訟地位的提升、對被害人的服務，以及修復司法的修法，保護司已密集邀集專家、學者開公聽會給予修法上的建議。

保護司初擬犯保法修法有10個方向，包括1、以「被害人權益為核心」發展架構，彰顯國家責任的高度；2、建構「以家庭為中心」的服務工作模式；3、建議由行政院建立跨部會協調機制；4、釐清政府跨部會相應的保護責任；5、納入地方政府的協力角色。

6、強化被害人知情權與基本服務標準；7、加強對被害人法律協助且一路相伴；8、檢討犯罪被害補償金定位及求償規定；9、規範修復式司法的轉介；10、明確化犯保協會運作等規範，力求透明化、專業化。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜/攝影
法務部保護司科長張哲銘。記者王聖藜/攝影
法務部保護司科長張哲銘。記者王聖藜/攝影
法務部保護司司長黃玉垣。記者王聖藜/攝影
法務部保護司司長黃玉垣。記者王聖藜/攝影

法務部 修復 司法

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