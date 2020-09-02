黨產釋憲後跑第一！中投、欣裕台移轉國有案將開庭

黨產會2015年決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織並將股權收歸國有，兩公司不服提告欲撤銷原處分。台北高等行政法院長達2年逾沒開庭審理，合議庭成員也因歷次職務異動而改變；受命法官郭銘禮在黨產條例釋憲前，即決定訂於本月10日進行準備程序，為大法官宣告合憲後首度開庭的案件。

2015年11月1日，中投及欣裕台兩公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，依規定禁止兩公司處分近156億元財產，並在11月25日決議國民黨在處分書送達次日起30日，移轉中投與欣裕台兩公司全部股權為中華民國所有。

國民黨與中投、欣裕台兩公司不服，針對「被認定為附隨組織」及「30天內收歸國有」兩項行政處分，各聲請「停止執行」和提起「本案訴訟」，而兩項的「本案訴訟」均由同一個合議庭合併審理。

附隨組織部分，國民黨及兩公司聲請停止執行，一審裁定駁回，經最高行政法院駁回確定；收歸國有部分，最高行裁定，黨產會處分書關於移轉中投及欣裕台股權為國有部分，本案訴訟終結確定前均停止執行。意即，兩公司股權暫時不會收歸國有。

兩造持續進行訴訟，直到2017年3月14日，監察院會在全體出席委員無異議情況下，通過由仉桂美、劉德勳的調查，認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲之虞，為保障人民權利，向大法官聲請釋憲，但爾後大法官決議不受理。

大法官尚未決定是否受理前，同年12月19日，由林惠瑜、張瑜鳳、林妙黛等3位法官組成的合議庭，以「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」經監察院提請釋憲為由，裁定停止訴訟程序，待釋憲結果公布後再審理。

案經抗告，最高行認為原裁定與「行政訴訟法」、「大審法」相關規定不符，適用法規不當，於2018年2月廢棄裁定，而北高行在2018年5月7日再度開庭審理，國民黨表示已派人赴大陸青島調取齊魯公司相關資料，以證明資金來源並非全部來自於補助。

繫屬北高行的黨產案件眾多，其中審理中投、欣裕台、婦聯會、財團法人民族、民權及國家發展三基金會與黨產會間訴訟的三個合議庭、7位法官裁定停止訴訟程序、聲請釋憲。大法官併案審理，今年8月28日作出釋字793號解釋宣告合憲。