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王文洋兒子臉書帳號被盜 學弟判拘15日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼、占用帳號，郭依無故變更他人電磁紀錄罪起訴。郭出庭認罪，希望法官判緩刑，台北地院判郭拘役15日，得易科罰金1萬5000元。可上訴。

王銓勵是王文洋、呂安妮的非婚生子，王文洋3年前安排王銓勵赴倫敦帝國學院就學，但王銓勵沒有報到，王文洋因為聯絡不到兒子，控告呂安妮妨害自由，之後撤告。

王銓勵與郭世楷在美國學校念書時，交情友好，台北地檢署指控，2017年9月起，郭開始連絡不上王，2019年1月涉嫌更改王的臉書、電子郵件密碼，王銓勵提告，郭被訴。

郭世楷日前出庭告訴法官，他想要幫王銓勵爭取完全的自由，卻讓自己陷入危機；郭說，發生這件事讓他感到挫折，深刻體會人性的黑暗與脆弱，還稱雖然對朋友要講義氣，但也要合法，強調偷改密碼的動機善良。

法院曾安排調解，不過，王銓勵一方表示，郭世楷占用帳號1年半，還幫王加別人為臉友，嚴重侵犯隱私權，隱私權無價，要求償千萬，不過，郭稱僅可賠償10萬元，雙方調解不成，宣判後，民事求償案部分移由台北地院民事庭審理。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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