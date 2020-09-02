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男子用話術詐欺 弱勢女上網求職被騙救命錢7萬元還涉案

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

住在新北市板橋區今年20多歲的小梅（化名）因想替媽媽分擔家中經濟壓力，在網路上認識張姓男子，以為有工作機會，不料卻被張男利用假資料辦理信用卡，進而涉嫌洗錢甚至被騙7萬元，小梅媽媽表示雖然金額不大，對他們家卻是救命錢，新北市議員劉美芳今舉辦記者會，她表示此是希望透過警方及消保官、律師的幫助，除了將救命錢追討回來，也希望不要再有剛畢業的年輕人因此被無良公司受騙。

小梅與媽媽今天在市議員劉美芳陪同下，小梅媽媽難過的說，小梅被醫師診斷為智能不足，他們是單親家庭，平時靠打零工維生、收入不穩定，加上自己身體不好，所以小梅想著要找工作幫忙分擔家計，不料收到信用卡催繳帳單才知道女兒被騙錢，「7萬多元對其他人或許沒什麼，卻是我們母女救命的生活費。」

劉美芳表示，在慶云公司上班的張姓男子以招攬業務為名由，實質是利用求職者，以假資料辦理信用卡，再使用信用卡刷卡至偽造的蝦皮購物網進行假交易，讓小梅以買包包、保養品、生前契約還有培訓費等名目，受騙約7萬元，小梅因為在智能上的問題，卻遭有心人士利用，背上一屁股債，希望相關單位能全力來查，把不法的業者繩之以法。

海山分局偵查隊長林振瑞表示，這起案件在6月中旬接獲通報，警方目前已鎖定相關人員積極偵辦中，會朝詐欺、銀行法、傳銷等方向偵辦，也呼籲民眾，如要民眾提供身分證明資料申請信用卡或是開戶，甚至是求職前要求寄銀行卡資料、帳戶跟密碼，都會被詐騙集團所利用。

消保官周繼雄指出，小梅在智能認識不足，因此在契約簽約上有重大瑕疵，可以針對契約申請撤銷，另外以不當銷售手法販售商品涉及洗錢，會跟主管機關殯葬處聯合會展開行政調查，同時協助小梅進行後續的消費申訴。

律師王家敏表示，依據《多層次傳銷管理法》規定，消費者可在簽約的30天內以書面通知直銷公司解約，直銷公司則必須接受退貨和退費申請。

慶云公司則在網站上發聲明稿，澄清沒有聘請任何業務員，張男擔任買家的購物平台所購買的收入，也沒有任何款項進入公司，公司也反對任何違法風險的方式招攬業務，若傳銷商的銷售行為違法，就會依規定究辦，小梅的身分也會進行調查。記者致電詢問慶云公司，僅回覆不知道有張姓男子，就掛斷電話。

張姓男子利用假資料申辦信用卡，讓小梅以買包包、保養品、生前契約還有培訓費等名目，受騙約7萬元。記者江婉儀／攝影
張姓男子利用假資料申辦信用卡，讓小梅以買包包、保養品、生前契約還有培訓費等名目，受騙約7萬元。記者江婉儀／攝影
小梅（中）與媽媽今天在市議員劉美芳（右一）陪同下，舉辦記者會公開被受騙的過程。記者江婉儀／攝影
小梅（中）與媽媽今天在市議員劉美芳（右一）陪同下，舉辦記者會公開被受騙的過程。記者江婉儀／攝影

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