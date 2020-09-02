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有你認識的嗎？ 律師申請轉法官 司法院請大家給意見
司法院今公告2020年申請轉任法官的律師姓名，希望外界提供意見。司法院表示，法官遴選辦法規定司法院應以適當方法公開申請人姓名和足資識別身分的學經歷等資料，讓各界提供意見，大家可在10月30日前提出。
經查詢法務部律師管理系統，法院登錄有案且有同名同姓者，本次有呂承翰、陳怡君、陳俊瑋、洪千惠、蔡志宏等5人，司法院也請民眾比對學經歷，以確保「沒認錯」。
本次申請轉任法官的律師共有47名，分別是蔡玫眞、潘怡學、張雲翔、吳孟宇、黃則瑜、張欣潔、唐嘉瑜、王佑銘、陳韋誠、夏媁萍、鄭玉金、呂承翰、林毓洲（原名林聖雄）、張琍威、陳怡君、曾瓊瑤、吳育胤、范銘祥、李怡昕、曾國華、陳俊瑋、陳淑蕙、羅天佑、劉彥呈（原名劉智賢）、李燕鈴、王靖夫、王子平、黃婕語、曾沛筑、張雅喻、陳沛羲、黃世欣、林心印、許煜婕（原名許宜潔）、雷麗、林佳臻、張家訓、姚孟岑、孫瑋澤、蔡易廷、洪千惠、蔡志宏、張仕享、蕭立俊、袁曉君、洪舒萍、郭乃瑩。
參加轉任法官但「撞名」的律師分別是中正大學財經法律學系碩士呂承翰、蔡志宏與成大法律系畢業的陳怡君、政治大學風險管理與保險學系碩士（台大法律）陳俊瑋、東吳大學法律碩士洪千惠。
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