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年輕人妻臨盆前老公慘遭砍死 孩子一出生就沒了爸爸

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園何姓馬伕去年在中壢KTV遭砍死，黃姓男子為替友人出氣和丁姓同夥、陳姓少年圍毆何，黃還持西瓜刀朝他猛力揮砍，把何整支左手幾乎全畫開，害他血流過多慘死；何的妻子說，她臨盆前先生遭砍死，向黃等3人求償900多萬元，法院審理後判黃、丁及陳得賠何的妻小636萬元，可上訴。

檢警調查，黃男（20歲）去年5月2日得知何在中壢凱悅KTV唱歌，找來丁姓同夥及1名陳姓少年到場尋仇，一見何走出大門就分別拿西瓜刀、球棒追打，黃朝何左手猛力揮砍1刀，力道之大當場將他左手砍到見骨，肩部到左手肘都被畫開，傷口最深處達12公分。

何因失血過多送醫不治，刑事部分黃男一審經桃園地院依傷害致死判刑8年6月，上訴台灣高等法院改判9年確定。

何的妻子提起刑事附帶民事求償，主張先生被砍死時她年僅21歲，名下無財產尚需扶養1名小孩，而孩子在出生前父親就死亡，向被告3人求償扶養費353萬元。

她還說，當時臨盆之際遭受重大打擊，傷痛難以平復，之後還得獨自扶養遺腹子長大，孩子一出生即失怙，成長過程中將永遠缺乏親生父親陪伴，無法享天倫之樂，精神撫慰金求償600萬元。

何男等3人經法院傳喚未到庭，也沒提出書狀聲明陳述；法院審酌，何的妻子目前雖有工作，但並非富有而得以認為往後生活均無虞，依照平均年齡計算，認定扶養費以336萬8426元適當，精神撫慰金何妻、何的小孩則各150萬元，一共判黃等3人得賠償636萬8426。

黃男找丁姓同夥、陳姓少年對何姓馬伕尋仇，持西瓜刀砍死何，法院判黃等3人得賠何的妻子、小孩636萬8426。圖／報系資料照
黃男找丁姓同夥、陳姓少年對何姓馬伕尋仇，持西瓜刀砍死何，法院判黃等3人得賠何的妻子、小孩636萬8426。圖／報系資料照

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