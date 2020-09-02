台中2中醫診所病患鉛中毒風暴 受害者再添2人

台中中醫診所病患鉛中毒風暴，受害者再添二人。台中市衛生局今天說，盛唐中醫、九褔中醫診所不法醫療用藥受害病患已有457人前往醫院檢查，其中血中鉛含量超標人數34人，新增2人受害；衛生局稽查抽驗及新增受理中藥檢體累計374件，將持續掌握民眾檢驗情況，並積極追查。

衛生局說，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，目前全市中藥販賣業全數稽查完畢，未查獲不法使用禁藥。

衛生局表示，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，稽查全市中藥販賣業1213家，未查獲有不法使用禁藥，稽查中醫診所143家也未查獲有違反醫療法、醫師法，將持續稽查。

衛生局說明，市府成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局也已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。