【重磅快評】南北小法官給蘇大院長上了一堂法律課

蔡政府以打假為名，把社會秩序維護法拿來照三餐用，動輒把人民移送法辦，搞得人心惶惶，人們聞社維法而色變，昨天南北兩個社維法案子同時被法院裁定不罰，不知是時間湊巧，還是基層法官有了共識，畢竟我們還是民主國家，言論不該箝制到這個程度，法官「不約而同」裁定免罰，只是剛好而已。

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料坊間出現假三倍券，有人拿到銀行兌換卻被沒收，結果被警方查辦散佈假訊息，依違反社會秩序維護法送辦，引發不小爭議。台南地院簡易庭認為王家貞等4人對三倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認王家貞等人有捏造不實謠言的故意，裁定不罰。

另一吳姓網友在高雄市前市長韓國瑜被罷免後，上網質疑罷免案投票人數有疑，被中央選舉委員會檢舉造謠，交北市警方依社會秩序維護法送辦；台北地院審理認為，投票人數可輕易查核，吳的網文不會製造恐慌，也裁定不罰。

王家貞、李中岑爆料有據，果然數日後，雲林檢警就查獲首件偽造三倍券案，查扣假三倍券一千多張，散佈假訊息的說法不攻自破，但要求檢警嚴辦的行政院長蘇貞昌為免檢警辦案基礎動搖，到台南參加再生水廠開工典禮更提高分貝，指民代施放假訊息是社會最痛恨的事，希望相關執法單位嚴辦，公眾人物不能帶頭作亂，移送法辦就是剛好而已。

幸好，法界仍有清明之士，守住最後一道防線，清楚點出李中岑等人對三倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，所以不罰，法官的話說得簡單卻有力，也剛好點出蘇貞昌被權力傲慢遮蔽的盲點。而北院打臉中選會，也不必大作文章，直指投票人數是否不合理可以輕易查核，貼文內容不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，當然也不至於影響公共安寧，於是裁定不罰。

受同樣的司法官養成訓練，地方法院小法官秉持法律認知判決和大法官冒雨直奔總統官邸聆訓，恰成鮮明的對比，也讓民眾對我們的司法猶抱一絲希望；但可議的是，蘇貞昌以行政院長之姿，不只一次直接介入個案，到了台南還要求執法單位嚴辦在野陣營的議員，也算歷來僅見，這次小法官們的判決正是對大官們做了一次法律教育。