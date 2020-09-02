聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子開車遭巨石砸中身亡 南投縣政府要國賠859萬確定

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

邱姓女子3年前開車行經南投縣埔里鎮131縣道，突然遭落石擊中身亡，家屬認為南投縣政府有管理疏失，提告要求國家賠償，一、二審均判南投縣政府賠償859萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

家屬提告主張，邱女2017年11月19日上午9時許開車要到埔里，行經投131線時，被邊坡一塊巨石突崩落砸中身亡；家數認為，案發路段每逢雨季必有土石崩塌，民代也要求南投縣政府增設擋土牆等防護措施，但縣府僅回復已設置「注意落石」警告標誌，沒有積極改善，才造成悲劇。

家屬認為，案發後，縣府去年增設高空落實攔截網，確實有效阻止十塊崩落砸車，可見縣府當時早有預防能力卻怠而不為，認為邱女死亡和縣府消極不作為有因果關係，要求國家賠償父母、丈夫和子女。

南投縣政府抗辯，案發路段邊坡不陡峭、植披狀況良好，且設有鋼軌樁防落石網，也不定期派員巡查；縣府只是到戶養護機關，並非邊坡山坡地養護機關，且人民使用道路，本應承擔天然災害的風險，不應課以縣府無止盡的義務。

一審認定縣府有疏失，判賠859萬餘元；南投縣政府不服上訴，二審認為，南投縣政府確實為案發路段的養護機關，邊坡是構成道路的一部分，也屬於道路管理機關的範圍。

判決指出，雖然縣府設有鋼軌樁防落石網，但只對緩坡落石有作用，但無法攔阻陡坡、高空落石，且案發路段落石傷人事件時有所聞，民代也函文縣府要求改善，顯然縣府知道鋼軌樁防落石網不足防護。

再者，縣府案發後施作高空攔石網確實發揮作用，其中一處就網住近3噸石塊，可見縣府是「不為而非不能為」，因此認定縣府消極不作為，和邱女死亡有因果關係，應負賠償責任，仍判賠859萬餘元；最高法院駁回上訴，全案確定。

邱姓女子開車遭落石擊中身亡，南投縣政府要國賠859萬餘元確定。圖／聯合報系資料照片
邱姓女子開車遭落石擊中身亡，南投縣政府要國賠859萬餘元確定。圖／聯合報系資料照片

延伸閱讀

警專生跑步變植物人 國賠2942萬

高雄5山區停班停課 上山留意零星落石

陸戰隊上兵開車遇落石獨力清除 網友曝光善行部隊表揚

路樹倒塌砸傷機車騎士 獲國賠55萬5120元

相關新聞

女子開車遭巨石砸中身亡 南投縣政府要國賠859萬確定

邱姓女子3年前開車行經南投縣埔里鎮131縣道，突然遭落石擊中身亡，家屬認為南投縣政府有管理疏失，提告要求國家賠償，一、二...

【重磅快評】南北小法官給蘇大院長上了一堂法律課

蔡政府以打假為名，把社會秩序維護法拿來照三餐用，動輒把人民移送法辦，搞得人心惶惶，人們聞社維法而色變，昨天南北兩個社維法...

監獄管理員狐假虎威放高利貸 被害人年息高達60%

桃園監獄簡姓管理員勾結陳男、劉男放高利貸，由簡擔任金主，兩年前放高利貸給媽媽住院的陳姓夫妻，年息高達60.5%，被害人付...

張淑晶涉誣告 被害人指她「一直上電視」要法官嚴懲

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪...

自稱是李小龍工作企劃 上網賣額溫槍獲緩起訴

陳男是中市某工作室負責人，未取得藥商資格，自3月5日起，在通訊軟體自稱「李小龍活動企劃」，在LINE多個群組，涉嫌張貼「...

異國婚姻觸礁法官判准離婚 6歲兒子由義籍父親帶往泰國

義大利男子和台灣女子結婚住在泰國，感情生變後，妻子帶6歲兒子回台灣。丈夫來台訴請離婚，爭取兒子監護權；妻子反訴離婚也爭取...

路口安全大執法 竹市警取締3項目整日共147件

交通部與內政部警政署串聯全國昨天起展開為期1個月的「路口安全大執法」，新竹市警交通隊統計，昨天取締項目車不讓人共取締35...

北市前體育處長涉貪案 北檢重新調查今提起公訴

台北市政府體育處（現改制為體育局）前處長孫清泉，被控於於2010年至2012年間，收受業者賄賂協助優先承租場地。台北地檢...

12次酒駕紀錄關不怕 男子假釋再犯處1年2月

台南市44歲李姓男子是綁鐵工人，有多次酒駕紀錄，去年9月底才假釋出獄，未料，去年12月他在善化工地喝啤酒，騎機車吸食香菸...

桃園翁拿殺魚刀瘋狂猛刺鄰居 他身中7刀臟器外露險死

桃園77歲張姓老翁自認長期遭王姓鄰居欺負、辱罵他母親，憤而拿30公分殺魚刀瘋狂砍殺對方，還不斷大喊「世界只有你能活，別人...

觀察站／打假打過頭 恐傷言論自由

台南市議員抨擊三倍券有假，遭依社維法造謠送辦，行政院長蘇貞昌說「剛好」，法官裁定不罰；蔡政府確立打假政策已久，行政機關一...

不足引恐慌 散布作票謠言不罰

高雄市前市長韓國瑜今年六月六日被罷免後，網友吳姓男子上網質疑罷免案投票人數有疑，被中央選舉委員會認為造謠，向刑事局檢舉，...

熱門新聞

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

少女驗無傷否認遭狼爪 羅嫌傳自招「隔衣物磨蹭」

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

西濱中、苗交界車禍2死3傷 一名死者掉落橋下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。