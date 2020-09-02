女子開車遭巨石砸中身亡 南投縣政府要國賠859萬確定

邱姓女子3年前開車行經南投縣埔里鎮131縣道，突然遭落石擊中身亡，家屬認為南投縣政府有管理疏失，提告要求國家賠償，一、二審均判南投縣政府賠償859萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

家屬提告主張，邱女2017年11月19日上午9時許開車要到埔里，行經投131線時，被邊坡一塊巨石突崩落砸中身亡；家數認為，案發路段每逢雨季必有土石崩塌，民代也要求南投縣政府增設擋土牆等防護措施，但縣府僅回復已設置「注意落石」警告標誌，沒有積極改善，才造成悲劇。

家屬認為，案發後，縣府去年增設高空落實攔截網，確實有效阻止十塊崩落砸車，可見縣府當時早有預防能力卻怠而不為，認為邱女死亡和縣府消極不作為有因果關係，要求國家賠償父母、丈夫和子女。

南投縣政府抗辯，案發路段邊坡不陡峭、植披狀況良好，且設有鋼軌樁防落石網，也不定期派員巡查；縣府只是到戶養護機關，並非邊坡山坡地養護機關，且人民使用道路，本應承擔天然災害的風險，不應課以縣府無止盡的義務。

一審認定縣府有疏失，判賠859萬餘元；南投縣政府不服上訴，二審認為，南投縣政府確實為案發路段的養護機關，邊坡是構成道路的一部分，也屬於道路管理機關的範圍。

判決指出，雖然縣府設有鋼軌樁防落石網，但只對緩坡落石有作用，但無法攔阻陡坡、高空落石，且案發路段落石傷人事件時有所聞，民代也函文縣府要求改善，顯然縣府知道鋼軌樁防落石網不足防護。