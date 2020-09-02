監獄管理員狐假虎威放高利貸 被害人年息高達60%

桃園監獄簡姓管理員勾結陳男、劉男放高利貸，由簡擔任金主，兩年前放高利貸給媽媽住院的陳姓夫妻，年息高達60.5%，被害人付不出高利，簡傳「我也不怕你知道我在監獄上班，白的黑的多少是有認識的」，經警查獲，簡在法院審理時認罪，法官依恐嚇取得重利未遂罪判刑3月，緩刑2年，並向公庫支付10萬元。同案的陳男、劉男另案審理。

檢方起訴指出，簡男（32歲）任務於法務部矯正署桃園監獄管理員，為理財增加收入，與友人陳男（29歲）合作，由簡出資擔任地下錢莊幕後金主，陳男出面放款、並收取重利。

2018年9月初，陳男賴女夫婦因媽媽住院需款孔急，透過劉男（33歲）找陳男及簡男，由陳男借款25萬，同年9月11日，雙方約在台中市北區見面，由陳將簡所交付的25萬元交付給賴女。

陳男等人與賴女約定月息4%，分24期清償，每期付1萬利息及償還1萬400元本金，交款現場並預扣借款的25%即5萬手續費，換算年息高達60.5%，陳分得1萬利潤，劉分得2萬5000利潤。

陳男夫婦因無力支付高利，簡男於2019年1月18日，傳訊息「我不是不知道你工作跟住家在哪」、「我也不怕你知道我在監獄上班，白的黑的多少是有認識的」、「別逼我這筆錢也不要的時候，看誰會跟你收我就不知道了」。