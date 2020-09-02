張淑晶涉誣告 被害人指她「一直上電視」要法官嚴懲

女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑。高等法院今審理，陳姓被害人今到庭，他指向張淑晶租屋的兒子才退租2天，他就被告，本案牽連數十人，證據很清楚，最近張淑晶又上了新聞，希望法官「加以嚴懲」。

張淑晶（51歲）犯的誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。

高院去年行準備程序時，曾承租房屋的陳姓女子表示，大二時租屋，發現洗澡時水會淹到腳踝，馬桶的糞便也沖不下去，還被「偷電」，同學上網貼文示警，卻遭張婦控妨害名譽，檢察官偵辦時問她們「要不要告張淑晶誣告？」。