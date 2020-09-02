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自稱是李小龍工作企劃 上網賣額溫槍獲緩起訴
陳男是中市某工作室負責人，未取得藥商資格，自3月5日起，在通訊軟體自稱「李小龍活動企劃」，在LINE多個群組，涉嫌張貼「大陸紅外線額溫槍現貨500支，30支起2300全額付款，零售價馬上拿2800」，張貼「WAHA！蛙口牌紅外測溫儀型號WY-997額溫槍」照片，違反藥事法，經調查員持搜索票查獲，台中地檢署檢察官以陳男犯後有悔意，予以緩起訴處分，罰陳男向公庫支付3萬元。
緩起訴處分書指出，陳男（41歲）是某工作室負責人，明知他未取得藥商資格，也知「WAHA！蛙口牌紅外測溫儀型號WY-997額溫槍」的外包裝均無任何輸入許可字號，屬藥事法所稱未經核准擅目輸入的醫療器材，不得販賣。
陳男自今年3月5日起，以他持有的手機，透過通訊軟體自稱「李小龍活動企劃」、「李小龍活動整合」，並於LINE「娃娃家族」、「李小龍神人團活動企劃公關公司同劑會」、「（華山基金會）全國愛心公交流群組」、「視覺與聽覺藝術」、「與你同行看電影」‧及「益民採春嘉年華：攤販」等群組。
張貼「大陸紅外線額溫槍現貨500支，30支起2300全額付款，零售價馬上拿2800」等訊息，並張貼「WAHA！蛙口牌紅外測溫儀型號WY-997額溫槍」照片，陳列販賣額溫槍供不特定民眾購買。
至4月9日，經調查員持搜索票查獲，當場查扣未經核准輸入額溫槍4支，及在陳男手機內查得相關的販售陳列訊息，陳男坦承不諱。台中地檢署檢察官以陳男犯後有悔意，予以緩起訴處分，但罰陳男向公庫支付3萬元。
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