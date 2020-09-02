異國婚姻觸礁法官判准離婚 6歲兒子由義籍父親帶往泰國

義大利男子和台灣女子結婚住在泰國，感情生變後，妻子帶6歲兒子回台灣。丈夫來台訴請離婚，爭取兒子監護權；妻子反訴離婚也爭取監護權。基隆地院審理後，認為丈夫指妻子對他身心虐待，妻子指丈夫對她家暴都屬實，離婚判准。兒子的監護權判給丈夫，但妻子可在特定周末前往泰國探視、寒暑假可接回台灣，丈夫須支付定額費用。

義大利男子提告指出，2013年和台灣妻子結婚後，隔年兒子出生。兩人婚後先住中國上海，2015年全家搬到泰國曼谷。兒子已住曼谷4年多並就學，妻子卻在去年10月間擅自帶兒子到台灣滯留不歸。

男子指控妻子曾對他大聲咆哮，說他是不稱職的丈夫、不算是男人；有時孩子在場，因飽受驚嚇躲進櫃子裡。妻子多次以「懦夫、骯髒且低賤、無恥、你太無恥了」等話辱罵他，更以兒子為籌碼，說出「如果你想要一場戰爭，那我就給你一場戰爭」、「一旦我和兒子搬去台灣，我們就不會再回來」，令他非常恐懼無法再與兒子見面。

妻子反駁丈夫指控不實，並提出法院民事通常保護令，指丈夫屢次對她施以肢體、言語家庭暴力，甚至曾拿走她的信用卡，想讓當時身在國外的她身無分文，求助無門，達到經濟控制目的；主張判決離婚後，丈夫每月要付他2萬6000元扶養費。

基隆地院調閱相關事證，認定兩造所稱都屬實。兩人自去年4月起在泰國衝突頻繁，伴隨肢體及言語對峙，並因家庭生活費用齟齬日增，妻子去年10月間將未成年兒子帶到台灣滯留不歸。分居近1年期間未見兩人積極溝通，彌補婚姻裂痕，顯見對婚姻維繫不願繼續努力。

雙方請求離婚，法官都判准，並以兩人對婚姻無維繫應負同等過失責任，妻子訴請扶養費無再予審酌必要。全案可上訴。

兒子的監護權部分，法官根據法院院家事調查官分別訪視夫妻及其未成年子女，再依

照護意願或動機、經濟狀況、居住環境、支持系統、親職與照護能力、兩造適任親權人評估，提出建議以不變動子女生活環境為優先，由丈夫單獨擔任兒子親權人，妻子保有頻繁接觸子女機會，最符合孩子利益。

法官判決，義大利籍父親取得監護權，可將兒子帶回泰國。媽媽可在每年寒、暑假前往會面，並帶回台灣共度生活；但寒假逢西元單數年聖誕假期（12月20日至27日），須由父親與兒子共度。媽媽也可在學期間每月的第1、2個周末假期，前往泰國與兒子會面。