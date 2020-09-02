路口安全大執法 竹市警取締3項目整日共147件

交通部與內政部警政署串聯全國昨天起展開為期1個月的「路口安全大執法」，新竹市警交通隊統計，昨天取締項目車不讓人共取締35件；闖紅燈及紅燈右轉取締91件；行人違規取締21件。呼籲民眾駕駛汽機車行經行人穿越道應禮讓行人優先通行，行人也要行走行人穿越道，保障安全。

警方指出，昨天共出動106名警力，針對車不讓人、闖紅燈及紅燈右轉、行人違規等違規項目進行取締。另外，據統計，今年1至8月車不讓人警方共取締171件；闖紅燈及紅燈右轉取締7816件；行人違規取締10件。

市府交通處表示，近年竹市大力爭取中央補助計7.3億元全面建構人行道，相關設計也導入友善行人措施，並配合9月1日起為期1個月交通大執法，針對駕駛及行人分別著重幾點進行取締。