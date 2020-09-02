北市前體育處長涉貪案 北檢重新調查今提起公訴

台北市政府體育處（現改制為體育局）前處長孫清泉，被控於於2010年至2012年間，收受業者賄賂協助優先承租場地。台北地檢署前年8月間不起訴，案經再議，高檢署認為原處分違背經驗法則，撤銷發回續查並命北檢提起公訴。北檢重新分案後今依貪污罪將他起訴。

孫清泉原為台北市大安區區長，2010年3月轉任市政府體育處處長，任期到2012年3月。

孫清泉被控於2010至2012年間，利用民間團體申辦體育活動的機會，以每場4至5萬元或活動每日2萬元代價收受業者賄賂，協助業者取得公園用地優先承租權，並減免租金、保證金，業者取得場地使用權，再轉租攤商牟利。

北檢約談孫男到案後，以60萬元交保，2018年8月間依罪嫌不足，將孫及業者王淑貞不起訴，其中孫男因係公務員涉貪，9月10日依職權送請高檢署再議。高檢署審核後認為，北檢原處分理由違背經驗及論理法則，撤銷不起訴處分並命令北檢起訴。