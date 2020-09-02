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12次酒駕紀錄關不怕 男子假釋再犯處1年2月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市44歲李姓男子是綁鐵工人，有多次酒駕紀錄，去年9月底才假釋出獄，未料，去年12月他在善化工地喝啤酒，騎機車吸食香菸，經新市區港墘里台一線路段為警攔檢查獲，才判1年2月，今年6月14日又故態復萌，在安南區工地喝啤酒後返家，行車不穩為警攔檢，酒精濃度達每公升0.43毫克，台南地院因他前後12次酒駕紀錄，再判1年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，李有多次酒後駕車公共危險前科，仍不知悛悔，6月14日下午2時起，在安南區九份子大道宜居路口某工地飲用啤酒，下午5時自工地騎乘機車返家途中。下午5時14分，行經安南區北安路二段63巷口，因行車不穩為警攔檢，並經警發現有酒味，酒測後測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.43毫克。

李前犯不能安全駕駛等案件，經法院判處1年、9月、8月、7月、1年確定，2017年經法院裁定應執行3年8月徒刑確定後移送執行。直至去年9月20日核准假釋，付保護管束。未料，他一出獄，短短半年間再犯兩起酒駕案件。

台南地院審酌，李前因12次酒後駕車公共危險案件，並因此數度入監執行，假釋中即再犯本案，猶不知悔改，嚴重危及行車安全，惟幸其酒後駕車均未肇事即經警攔檢；他犯後坦承犯行，態度尚可，認李駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，累犯，處1年2月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子前因12次酒後駕車公共危險案件，並因此數度入監執行，假釋中即再犯本案，台南地院認他為累犯，加重其刑，處1年2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
李姓男子前因12次酒後駕車公共危險案件，並因此數度入監執行，假釋中即再犯本案，台南地院認他為累犯，加重其刑，處1年2月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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