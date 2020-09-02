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桃園翁拿殺魚刀瘋狂猛刺鄰居 他身中7刀臟器外露險死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園77歲張姓老翁自認長期遭王姓鄰居欺負、辱罵他母親，憤而拿30公分殺魚刀瘋狂砍殺對方，還不斷大喊「世界只有你能活，別人不能活嗎？」害王身中7刀臟器外露血流過多，搶救才撿回一命，張辯稱只想給他教訓，但法院不採信，考量他自首予以減刑，依殺人未遂判張4年6月，可上訴。

檢警調查，張翁（77歲）去年7月1日龍潭龍平路房子牆壁滲水，多次和王姓鄰居發生衝突，當天下午3點多又吵了起來，一氣之下跑回家拿了把殺魚刀朝王肚子猛刺3刀，還說「世界只有你能活，別人不能活嗎？」

王撿起水桶奮力抵抗，但張殺紅了眼又朝他背部畫一刀、往肚子刺3刀，導致他血流過多昏迷，急救雖撿回一命但橫隔膜破裂、小腸多處穿孔、大腸破裂及肝臟撕裂傷，左手腕肌腱也被砍斷。 

審理時張翁辯稱，他沒有殺人故意，只是要教訓對方，因長期遭他辱罵、不實指控，一時情緒無法控制，也沒有朝心臟、脖子及頭部等重要部位攻擊。

王男證稱，當天因漏水問題發生爭執，他先向張說「糟老頭，憑什麼要我付錢」，張回應「又來了，又來了」就回家拿刀藏在後面，並刺向他肚子，因為想到還有妻兒所以選擇逃跑，但張發瘋一直砍，被砍到臟器外露、失血過多，直到員警一直叫先生先生最後才甦醒。

法院認為，張、王長期因鄰居關係相處不睦，這次爭執是因當天起口角，難認張是預謀、計畫殺害對方，但張所持的殺魚刀光是刀刃就長29公分，質地尖銳堅硬，張先刺傷王胸腹後繼續追趕攻擊，導致王急救引流、修補等大手術，切除20公分小腸，還有病危通知書，可見傷勢非常嚴重。

另張不斷攻擊，有7刀刺中王男，張還出言「世界只有你能活，別人不能活嗎」等語，可見他當時具有殺人不確定故意，最後經旁人勸說才發現鑄下大錯，為求自首而轉身離去。 

法院審酌，張翁自認被鄰居欺負，卻不思正張手段解決，憤而持殺魚刀砍殺對方，考量他符合自首減刑要件、無不良前科，因雙方金額差距過大無法和解，依殺人未遂罪判張有期徒刑4年6月。

法院依殺人未遂罪判張有期徒刑4年6月。記者曾健祐／攝影
法院依殺人未遂罪判張有期徒刑4年6月。記者曾健祐／攝影

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