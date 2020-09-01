北斗星號販油給北韓判無罪 船長等獲解除限制出境

北斗星號油輪蔡姓船東被控非法經營海上加油站，去年被中檢依違反商業會計法等罪起訴蔡姓船東等6人，一審判蔡等6人無罪，檢察官不服上訴，二審今天判決將全案駁回。圖／中國籍船舶管事黃建威提供

蒙古籍北斗星號油輪蔡姓船東被控非法經營海上加油站，去年被中檢依違反商業會計法等罪起訴蔡姓船東等6人，一審以聯合國提供的空拍照片，無詳細時間和經緯度位置，難認北斗星號油輪在東海過駁柴油給北韓籍船舶；此外，我國無禁止以船舶為載具在公海進行油品交易，因此判蔡等6人無罪，檢察官不服上訴，二審今天判決將全案駁回。台中高分檢表示將等收到判決書，再決定是否上訴。

本案船長NYEIN AUNG及中國籍船舶管事黃建威，他倆因涉嫌製作不實出口報單與不實航海日誌，被中檢起訴，兩人被限制出境，台中高分院今天判決蔡等6人無罪，同時解除中國籍船員黃建威和緬甸籍船長NYEIN AUNG的限制出境和限制住居，兩人被困662日，終獲自由。

蒙古籍北斗星號油輪，蔡姓船東涉嫌非法經營「海上加油站」，透過中國籍謝男仲介出售油品給走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶等，然後虛偽登載買主及目的港，被聯合國拍到出售油品給北韓船舶，中檢查出該油輪已出售9萬噸柴油，交易額達17億元，依違反商業會計法及業務登載不實，起訴蔡等6人。

中檢起訴指出，蔡男在2016年間購入原為多明尼克籍「北斗星號」油輪，2018年臨時登記為蒙古籍，開始經營非法海上加油站，涉嫌與中國籍謝姓男子勾結，由謝引介一些走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶，在公海上給予駁油交易，雙方約定以人民幣末四碼為暗號，在東海的公海上面上完成交易。

北斗星號在高雄完成補給後，開到台中港加滿油料，油料是上游邱姓金主所屬億昇公司、穩鼎公司購入儲存在台中港免稅倉儲，然後北斗星號開到東海公海上標浮，等候由謝男引介而來的生意，船家說出人民幣末4碼為暗號，然後蔡找徐某人頭公司當假買主，徐某確定收到貨款後，通知北斗星號開始駁油交易，每公噸徐某獲利0.5美元，每趟標浮4至10天就可賣完整船4500公噸。

蔡陸續僱用中國籍黃男、緬甸籍籍NYEIN AUNG等當押貨人，負責在北斗星號上監控駁油情形，他則在岸上遙控完成交易，虛偽填寫假買主及目的港（買油船舶目的地港口），如香港、日本石垣港等向主管機關陳報，明顯業務登載不實，造成國際間貿易秩序混亂。檢察官於2019年9月間依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等6人。

一審法官查出，聯合國依據偵察機空拍照片認定2018年5月24日在東海海域與北韓MYONG RYU 1油輪併靠轉運油料之船舶為北斗星號油輪的空拍照片，其上均僅記載時間、地點為「24 May 2018 East China Sea」，並無詳細時間及經緯度位置可供與北斗星號油輪ARGOS船位回報系統查詢資料比對。

同時在東海海域與北韓MYONG RYU1油輪併靠轉運油料的油輪空拍照片，艦橋（即船艦的指揮駕駛室）左右兩側似有舷窗，但北斗星號油輪並無此結構。難認北斗星號油輪在東海過駁柴油給北韓籍船舶。

此外，我國既無禁止以船舶為載具在公海進行油品交易，且北斗星號油輪復是在台中港自由貿易區油槽裝載柴油，該等柴油免徵關稅，實難認被告等有何須隱匿北斗星號油輪在公海交易必要，基此，即難認被告等有何須於 INVOICE（發票）、PACKING LIST（裝貨清單）、COMMERCIAL INVOICE（商業發票）填報不實目的港、目的地、卸貨港；於出口報單填載不實「目的地國家及代碼」欄；於Port of call（航程清單）登載不實「LAST PORT OF CALL」等資訊的動機。

一審合議庭遂以罪證不足，判決蔡等6人無罪，檢察官不服上訴二審，台中高分院今天上午宣判，認檢察官上訴無理由，將全案駁回。台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示將等收到判決書，再決定是否上訴。