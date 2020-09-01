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殺父棄屍因「精障」免死 咆哮拍桌要高院放了他

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開延押庭，他在法庭上咆哮，嗆聲「查查我是誰」。記者王宏舜／攝影
男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開延押庭，他在法庭上咆哮，嗆聲「查查我是誰」。記者王宏舜／攝影
男子胡志賢不滿父親叨念，去年5月拿水果刀狂刺父親廿多刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，檢方認為應處死刑而上訴；因羈押期將屆，高等法院今開羈押庭，胡卻不停拍桌、咆哮，要法官不准再羈押，還嗆「查查我是誰」。

胡（40歲）曾因毒品等案服刑2年，去年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。去年5月31日早上6點多，胡與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。

胡志賢任父親遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神「不得對精神病患判處死刑」，竹院判他無期徒刑。檢察官認為無期徒刑「過輕」，上訴主張應處死刑。

高院今開訊問庭，胡趴在桌上看電腦螢幕，責罵一旁的義務辯護律師「怎麼沒幫我準備資料」，並說對延押「當然有意見」；他指自己已經遭押1年多，「押什麼東西？」

高檢署公訴檢察官認為胡志賢涉犯殺父重罪，一審又遭處無期徒刑，有逃亡之虞，應繼續羈押；胡的律師則認為胡之前與父親同住，胡父已歿，已沒有證人可勾串，也無力潛逃。胡指著女檢察官問「是不是妳把我押過來」，接著再罵在場的人「提你媽的」，並數度咆哮、拍桌。

法官諭知候核辦，胡志賢還押時，他聲稱「我爸沒死，昨天還寄8千給我」，還說要申訴台北看守所不讓他會客。

新竹 死刑 檢察官

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