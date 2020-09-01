藍委反沒收農民財產大法官不受理 蘇煥智：開民主倒車

反消滅水利會全國自救會法律顧問蘇煥智批評，大法官簡直開民主憲政倒車。記者賴佩璇／攝影 水利會今年10月起改制為公務機關，資產及水權將由國家承受；國民黨立委連署針對農田水利會組織通則第40條聲請釋憲，而大法官認定不符司法院大法官審理案件法規定，上周五決議不受理。反消滅水利會全國自救會法律顧問蘇煥智批評，簡直開民主憲政倒車。

國民黨籍林為洲等38名立委認為，農田水利會組織通則第40條規定，將水利會改制公務機關侵犯人民財產權，因水利會是自治團體、公法人，處理財產須經會員大會或會務委員決定，如今收歸國有不必經過會員大會同意，即可處分水利會財產，違反憲法第15條。

他說，將人民自治團體的水利會改為公務機關，剝奪憲法第14條保障人民有組織結社的自由和權利，違反憲法第22條保障人民的基本權；再者，農田水利會組織通則第40條也違反憲法第23條比例原則。

大法官調查，國民黨立委聲請釋憲，卻沒敘明是在行使哪種職權適用規定時發生牴觸憲法的問題，與大審法要件不符。而這個規定在2018年1月31日修正公布，聲請人雖不是議決通過規定的那屆立委，但如確信規定有違憲疑義，也應在先行使憲法所賦予的修法權限而未果後，才能聲請釋憲。

至今年7月7日本件聲請案提出時，因沒有針對規定的相關法律修正案提出，今年3月27日行政院雖曾函請立法院審議「農田水利會組織通則第19條之2及第38條之1條文修正草案」，仍未議決。大法官認為聲請案不合「行使職權要件」，因此不受理。

前台南縣長、律師蘇煥智表示，之前當立委時曾經就「軍事審判法」聲請釋憲，具有相當代表性。軍事檢察官要不要起訴、判決宣判原本要經過軍事首長同意，大法官作出釋字436宣告違憲，才有後來軍事審判制度改革。

蘇煥智說，當時沒有規定修法走不通才能釋憲，現在大法官刻意拉高門檻，是開民主憲政倒車；大法官以此理由不受理，已逾越法律規定，等同自訂窄門，把少數聲音救濟管道關得更小，非常不應該。針對農田水利法，將於個案提訴訟，進而聲請釋憲。