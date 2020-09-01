國防部少將張大偉被控收賄 證據不足獲不起訴

新北市調查處偵辦國防部空軍少將張大偉收賄案，懷疑張利用「興安專案」空軍作戰指揮部營舍整建機會，收取建商數百萬元回扣，將錢用於買房和高檔車，今年6月依貪汙治罪條例將人移送法辦；張大偉矢口否認收錢，唯一指證他有收錢的白手套供詞又前後不一，新北地檢署認為證據不足，今天不起訴處分。

處分書指出，全案除了張大偉，中華工程董事長沈華養、總經理沈慶光、經理張世文3人，以及建築師孫文郁、擔任白手套的九億公司負責人董俊褘，同樣證據不足不起訴。另外，張大偉涉嫌違反貪汙治罪條例部分依職權送請再議，其餘部分不得再議。

新北市調查處移送指出，張大為是國防部空軍少將，2016年接任國防部軍備局工程營產處長一職，主管國防工程、設施與不動產業務，而工營處也是國防部「興安專案」管制、執行及督導單位。

2017年間，空軍司令部依「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」，傳建築師孫文郁找上中華工程合作標案，為了促成合作，於是再找上張大偉，想藉由張的影響力提高得標機會及標案利潤，約定得標後給予4500萬元回扣。

新北市調處調查，張大偉為提高標案利潤，曾多次指示不知情的軍官刪減建案樓地板面積和空調設備，變相提升建案每坪造價。另外，他還在標案審核期間，以明示或暗示方式影響評選委員，並在中華工程得標後收受董俊褘交付的回扣2千萬餘元。

偵訊時，張大偉和沈華養等人均否認犯行。張雖承認認識董俊褘，但否認收錢，辯稱工營處是政策單位，非執行單位，標案相關作業也是空軍作戰指揮部移請採購是辦理，與其職務無關。而董俊褘起先雖稱自己為取得土方清理工程而主動擔任白手套和代墊回扣款項，但後來又翻供稱擔任白手套一事是中華工程開出的承攬條件。

檢方調查，該標案提高每坪單價是空軍司令部開會決議，標案的評選委員也稱自己未受張大偉影響，而全案唯一證稱有送錢的董俊褘供詞又前後不一，且查無金流往來資料，因此認定全案罪嫌不足。