行政執行署聯合拍賣 進帳逾1億5千萬元

法務部行政執行署各分署今天同步舉辦聯合拍賣會，拍定金額總計達新台幣1億5656萬餘元。

行政執行署發布新聞稿指出，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情緩解，各分署先前暫停處理的動產拍賣陸續恢復正常，這次僅彰化分署及嘉義分署停止拍賣動產。

新聞稿提到，這次拍賣動產拍定金額總計812萬3846元，其中高雄分署拍賣7輛2007年份至2016年份的順益營業用大客車，拍定金額總價610萬元為最高，其次為桃園地檢署指定托桃園分署拍賣2016年份瑪莎拉蒂紫色跑車1台最吸睛，拍定金額183萬元。不動產拍賣部分，各分署拍定金額總計1億4844萬2941元。

台北分署表示，變賣日前專案執行違規攤商欠費大戶所查封的隨行電風扇等生活雜貨，由於變賣物價格實惠，吸引許多民眾排隊購買，另外湯泉美地社區等6筆房地也順利拍定。今天總計動產及不動產拍定金額合計為7717萬餘元。