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交護照一周爽拿20萬 男子臉書發文詐欺取財判1年4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子在臉書發文散布「交護照一周輕鬆爽又得拿15-20萬報酬」不實訊息，台南地院認他犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處1年4月徒刑。圖／本報資料照
王姓男子在臉書發文散布「交護照一周輕鬆爽又得拿15-20萬報酬」不實訊息，台南地院認他犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處1年4月徒刑。圖／本報資料照

「一本護照能賺取12至18萬報酬」、「滿20歲缺錢急用錢，一個禮拜輕鬆爽又得拿15-20萬以上…」王姓男子在臉書散布不實訊息，誘騙廖姓男子取得友人護照23本，約王在台南市安平區超商見面後收了護照後離去，廖察覺有異後報警處理，王辯稱代網路好友介紹人到香港工作，但不知對方身分，台南地院認他犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處1年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，王以暱稱在臉書發文，「交護照可以出國開戶貸款，一本護照能賺取新台幣12至18萬報酬」、「滿20歲缺錢急用錢，一個禮拜輕鬆爽又得拿15-20萬以上，簡單不複雜程序快，不影響個人權益，難得好康福利，無風險，想要趕快自己私訊」等不實訊息，誘騙他人交付護照。

廖姓男子瀏覽後，向鄭姓友人等取得23本護照，去年12月19日2、3時，約在安平區的便利超商見面，未料，王收取護照後旋即離去。事後廖察覺有異，報警處理。

王辯稱，他在網路上的友人「小黃」跟他說，可以介紹人去香港工作，薪資如他臉書文章所述，前提是想去香港工作的人要先提供護照審核是否有前科或被限制出境，「小黃」說他介紹1個人出國工作，可以領到介紹費5000元，所以他才發文並收取上述護照。他說，提供護照者是自己同意交出護照的，他沒有詐欺的意思。

王指出，上開優渥條件是「小黃」所提供，他只是幫忙介紹；但他既不知「小黃」真實姓名，也無法提出其與「小黃」的任何通訊紀錄。台南地院合議庭認為「小黃」是否真有其人，令人起疑。

合議庭指出，交付護照1個禮拜即可拿到12至18萬元或15至20萬元以上的高額報酬，不僅無須付出勞力，也無任何風險，顯然與一般工作不符，王具有正常成年人智識能力與社會經驗，竟仍在臉書公開發表上述虛偽不實文章，致廖等人陷於錯誤，因而交付護照給王，堪認王有以網際網路對公眾散布不實訊息以詐欺取財的主觀犯意，相當明確。

台南地院審酌，王透過網際網路向公眾散布不實的訊息，致他人誤信而同意交付護照，因而受有財產損失，足見其法治觀念淡薄，也未能尊重他人的財產權益，所為很不應該。兼衡王犯罪動機、目的、所採取詐騙手段、詐得財物價值等，量處處1年4月徒刑，可上訴。

護照 香港

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