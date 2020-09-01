台南議員揭假冒三倍券遭移送 台南地院裁定不罰

台南市議員王家貞等人7月20日揭露坊間出現仿冒三倍券，台南地檢署隨即分案偵辦；另外，台南警方依違反社會秩序維護法移送部分，台南地院簡易庭則裁定「不罰」，全案可抗告。

台南市警局因假冒三倍券案，依違反社維法移送台南市議員王家貞、李中岑、王家貞助理李昱潔，以及化妝品原料商勞德正等4人。

台南地院簡易庭8月下旬裁定指出，勞德正因聽聞下游廠商談論有關收到無梅花浮水印三倍券而無法分辨真假，有人建議他向台灣銀行大里分行洽詢，卻演變成「小心一點我有認識的店家已收到假的了，拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」的訊息。

李昱潔得知後，在未經查證下轉告王家貞；王家貞、李中岑7月20日在台南市議會召開記者會揭露此事。全案被警方移送，但王家貞等人否認散布謠言。

簡易庭認定政府發放振興三倍券及使用、辨識屬公共政策，王家貞等人對三倍券的時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，同時難認有捏造不實謠言的故意，經濟部也即時澄清，未具影響公共安寧的具體事證，簡易庭裁定「不罰」。

王家貞等人7月20日召開記者會宣稱坊間出現仿冒三倍券，民眾拿到銀行兌換才被發現，但商家23日才能到銀行兌換三倍券，市議員因此挨批是烏龍爆料，台南檢警當時也未接獲通報。

行政院長蘇貞昌8月18日在台南市接受媒體訪問表示，施放假訊息最令人痛恨，移送法辦剛好而已。不過，南檢也朝偽造有價證券方向分案偵辦，目前尚未偵結。