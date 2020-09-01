快訊

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

眷村男孩造飛機：華錫鈞，從U-2飛官到IDF之父

台南議員揭假冒三倍券遭移送 台南地院裁定不罰

中央社 / 台南1日電

台南市議員王家貞等人7月20日揭露坊間出現仿冒三倍券，台南地檢署隨即分案偵辦；另外，台南警方依違反社會秩序維護法移送部分，台南地院簡易庭則裁定「不罰」，全案可抗告。

台南市警局因假冒三倍券案，依違反社維法移送台南市議員王家貞、李中岑、王家貞助理李昱潔，以及化妝品原料商勞德正等4人。

台南地院簡易庭8月下旬裁定指出，勞德正因聽聞下游廠商談論有關收到無梅花浮水印三倍券而無法分辨真假，有人建議他向台灣銀行大里分行洽詢，卻演變成「小心一點我有認識的店家已收到假的了，拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」的訊息。

李昱潔得知後，在未經查證下轉告王家貞；王家貞、李中岑7月20日在台南市議會召開記者會揭露此事。全案被警方移送，但王家貞等人否認散布謠言。

簡易庭認定政府發放振興三倍券及使用、辨識屬公共政策，王家貞等人對三倍券的時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，同時難認有捏造不實謠言的故意，經濟部也即時澄清，未具影響公共安寧的具體事證，簡易庭裁定「不罰」。

王家貞等人7月20日召開記者會宣稱坊間出現仿冒三倍券，民眾拿到銀行兌換才被發現，但商家23日才能到銀行兌換三倍券，市議員因此挨批是烏龍爆料，台南檢警當時也未接獲通報。

行政院長蘇貞昌8月18日在台南市接受媒體訪問表示，施放假訊息最令人痛恨，移送法辦剛好而已。不過，南檢也朝偽造有價證券方向分案偵辦，目前尚未偵結。

仿冒 記者會 行政院

延伸閱讀

檢出瘦肉精豬肉是否開罰？台南市：目前仍會罰

台南議員爆料假三倍券遭送辦 法官認言論自由判免罰

影／蔡英文曾說開放美豬就下台 羅智強：請遵守承諾

藍議員指三倍券有假被查辦 藍委要蘇貞昌道歉

相關新聞

路安大執法上路 徐國勇：取締是手段安全是目的

為期一個月的全國路口安全大執法今天登場，交通部與內政部今天共同進行宣示記者會，強調路口安全重要性，並透過實際執法情境演練...

全國「路口安全大執法」 台東縣首日開出20張違規罰單

為維護路口安全及行人路權，交通部與內政部警政署攜手今天啟動全國「路口安全大執法」，針對「汽機車不停讓行人」等5大重點項目...

遭刺同鄉切小腸才保命 越南移工殺人未遂判刑6年

越南籍阮姓移工認為2名同鄉騙他房租心生怨恨，竟拿30公分水果刀衝進屋恫稱「要殺人」，還刺進張姓男子肚子，害他重傷緊急切除...

投保中心對大同董座林郭文艷提解任 北院今首開庭

大同公司股東會表決權爭議，引起外界熱議，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情...

路口安全大執法 苗警一個上午取締145件

路囗交通安全大執法第一天，苗栗警方統計到今天中午12點，共取締145件。

國中生都知曹寧瑪？ 高院判無罪：法官非言論糾察隊

林姓婦人和弟弟、弟媳因爭產而不睦，她寫信給兩人，刻意錯載收件人為「董嫌儒」、「林秀靈」，還在上頭註記「曹寧瑪」，她被依公...

台南中藥房量產製藥？ 衛生局罰10萬但法官撤銷

台南市衛生局前年6月6日派員至安定區一中藥房稽查，發現玻璃架上放置永安顧肝丸、龍膽瀉肝丸、加味四物丸等9項藥品，認鄭姓藥...

同居女心情不好縱火燒屋 好在男友阿公發現急滅火

台中市民鄭姓女子，去年酒後心情不好，在同居男友林男的住處，以打火機燃燒撲克牌後，將撲克牌及打火機丟在床墊上縱火，經林的阿...

農田水利署10月1日掛牌 反消滅水利會聲請假處分抵抗

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員委任律師蘇煥智，今上午向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分...

防制人口販運連11年1級 AIT處長肯定台灣

內政部舉辦的防制人口販運國際工作坊在今天揭幕舉行，行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、美國在台協會處長酈英傑及台...

性侵累犯又再下藥迷昏女保險員 二審加重判5年6月

張男在高雄與女保險員小麗洽談保險後，以順道載她返回台中，在麵食摻入FM請她吃，被害人不勝藥力在車內睡著，他趁機伸手進入她...

藍委聲請水利會改制釋憲 「沒說清楚」大法官不受理

立法院7月初三讀通過農田水利法，水利會今年10月起改置為公務機關，資產及負債將由國家概括承受，引發議論；國民黨38名連署...

熱門新聞

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

柯文哲探視館長 底下網友留言幫配旁白笑翻

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

高雄少女失蹤新竹找到人 警方帶回少女和羅男

影／「想回家...但他把我關在夾層不讓我走」高雄少女終與母親團聚

少女押藏密室、奪手機移動誤導 誘騙兩人組細膩分工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。