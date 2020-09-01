修復式司法經驗分享會 助當事人走出陰霾

法務部指出，為提升各地檢署修復式司法方案執行成效，分北中南辦理經驗分享發表會，部長蔡清祥今天在北區場次表示推動修復式司法已逾10年，幫助當事人走出陰霾、活出色彩。

法務部發布新聞稿指出，為提升各地檢署修復式司法方案執行成效，分北、中、南三區，邀請開案數量較多的新北、台中、彰化及台南地檢署針對「提高轉介意願」、「擴展案件類型」、「提高工作效率」、「建立完善團隊」四個面向，分別在今天、9日及16日於法務部、橋頭地檢署及台中地檢署辦理經驗分享發表會。

透過修復式司法經驗分享會，期盼提高轉介案件數與擴展案件類型，除了能讓更多元案件當事人皆有參與修復式司法的機會，也讓修復式司法制度真正營造被害人、加害人及司法體系的三贏局面。

修復式司法（Restorative Justice）有別於傳統刑事司法制度，是在犯罪發生後，另一種幫助被害人療癒創傷、恢復平衡、復原破裂關係的機制。

今天的北區場次，蔡清祥致詞時表示，推動修復式司法已逾10年，其精神發揮，攸關社區民眾的權益與安全，因此為圓滿訴訟中當事人的復原之路，有賴司法、社政、警政、教育等專業人員的陪伴與支持，當事人及其家屬才能達到關係修復，走出陰霾，活出色彩。

蔡清祥同時鼓勵各地檢署承辦檢察官與觀護人，應「勇猛精進，竿頭一步」，利用難得機會充分互相交流溝通，共同努力讓刑事司法體系能有更多感動人心的溫暖。

在成果部分，法務部截至今年7月底，10年來已收案2251件，開案1969件，占87.47％，經問卷調查發現，有93％的受訪加害人同意「會全力避免此類事件再次發生」，可見對於再犯預防具有一定預期成效；有75％的受訪被害人認為「感覺正義已經實現」。