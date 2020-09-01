查扣中國抽砂運砂船 澎湖地檢署16日公開拍賣

澎湖海巡去年10月26日在台灣淺堆查扣中國「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船，在司法告一段落後，澎湖地檢署將於16日公開拍賣2船，僅限中華民國籍自然人和法人可投標。

澎湖地檢署表示，查扣中國「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船與康姓、陸姓等28名船員，去年11月經澎湖地院判決有罪確定，2船為犯罪工具，一併宣告沒入船舶和海砂。

澎湖地檢署經高檢署核准，決定在16日上午10時起分別在地檢署內公開拍賣運砂和抽砂等2船，擔心陸船再淪為違法抽砂等，限定具有中華民國籍自然人或法人得以投標，並限制得標者 在點交日起5年內不得轉售予非中華民國籍的自然人或法人，航政機關5年內不得發給除籍證明，藉此來阻斷2船回售給中國大陸途徑。

澎湖地檢署指出，台灣淺堆是中華民國專屬經濟海域，為土魠魚、小管、玉筋魚、白魚和巴浪等重要經濟魚類繁殖水域，不容海洋環境與自然生態被破壞，海巡等單位將不定期在海上執勤巡邏查察，確保海洋漁業資源永續。