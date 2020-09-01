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推動國民法官制 司法院召開跨部會會議

中央社 / 台北1日電

國民法官制度將於112年實施，司法院成立國民法官制度推動聯繫小組，日前邀請內政部、教育部、交通部、勞動部、衛福部等代表召開會議，討論制度宣導與國民法官選任方式等工作。

總統於8月12日公布「國民法官法」，司法院隨後組成「司法院國民法官制度推動聯繫小組」，由秘書長林輝煌擔任召集人，並於8月31日召開首次會議，邀請相關部會代表出席，共同檢視及研討需聯繫協調各機關協助事宜。

會中討論各部會可協助推動國民法官業務事項，包括利用各機關既有的軟硬體設施與宣傳管道宣導國民法官制度；如何將國民法官制度融入法治教育及形塑國民參與司法公共事務的文化；如何建置備選國民法官名冊及管理個人資料；如何提供各種具有實效的支援，以減輕國民法官參與的負擔。

其中，教育部代表分享過去在校園宣導反毒、打擊假新聞的實際經驗，並建議除將國民法官制度納入課綱外，可與國民及學前教育署公民與社會學科中心合作編寫相關補充教材，提供作為宣導國民法官制度的參考。

在「國民法官名冊建立」部分，各機關則簡介所管理資料庫的現況及可能利用的方法，討論如何就國民法官法第12條所定積極資格、第13條至第15條所定各種不得擔任國民法官事由，透過「個人資料庫自動化檢核系統」，進行初步的檢核與確認；衛生福利部則說明將盤點相關社福資源及心理諮商人力。

各機關也討論如何使用機關外牆懸掛布幅或增置景觀設施，宣傳制度理念，提升國民認知與認同度，及分享公共政策宣導、推廣經驗，就可用的宣導管道，具體充分交換意見。

司法院指出，各機關均認同國民法官制度的順利施行，有賴跨機關齊心協力，並同意依司法院所提宣傳構想，提供可能的宣導資源，及將儘速依司法院所彙整國民法官制度需求，著手研議相關措施的推動方案，且指定專責人員負責並擔任聯繫窗口。

國民法官 司法院 教育部

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