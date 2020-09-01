路安大執法上路 徐國勇：取締是手段安全是目的

徐國勇與林佳龍進行實際執法情境演練。記者曾原信／攝影

為期一個月的全國路口安全大執法今天登場，交通部與內政部今天共同進行宣示記者會，強調路口安全重要性，並透過實際執法情境演練，呼籲汽機車與行人遵守交通規則，維護路口交通安全。

交通部統計，2019年全國交通事故30日內死亡人數較2018年增加85人，其中有6成發生於路口。以2017年至2019年來看，行人死亡人數從381人增加至458人，其中在交叉路口行人死亡人數也由179人增加至209人，死傷件數也由7629件增加至8862件，顯見路口交通事故應優先防制。

交通部長林佳龍表示，這些數字背後代表著難以量計的遺憾和悲痛，交通部已針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向提出7項策進方案，其中「路口停讓行人的加強執法」與內政部有高度共識，可以率先啟動，回應社會期待。

林佳龍說，「路口停讓行人執法5大重點分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，希望強化國人對路口安全的意識。

徐國勇則說，取締只是手段，安全才是目的，汽機車駕駛行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重行人路權；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道，遵守號誌、標誌、標線及指揮，通行才有保障。他並強調，為期一個月的路口安全大執法，並非過了一個月就不取締，之後仍會持續加強執法。

警政署表示，2015年至2020年6月全國針對「車不讓人」「行人為法路權」行為，舉發件數從87萬9698件增加到138萬1063件，今年上半年就有77萬9110件，執法強度逐漸增加的同時，也顯示民眾守法觀念尚待加強。

警方指出，針對車輛不停讓行人先行，有3點取締認定原則。一是路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道為準；二是路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者；三是以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得逕行舉發。