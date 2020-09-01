全國「路口安全大執法」 台東縣首日開出20張違規罰單

全國「路口安全大執法」今天上路，台東縣警察局截至中午已開出20張違規罰單。圖／台東縣警察局提供 為維護路口安全及行人路權，交通部與內政部警政署攜手今天啟動全國「路口安全大執法」，針對「汽機車不停讓行人」等5大重點項目進行取締，台東縣警察局截至今天中午已開出20張罰單，其中以違規紅燈右轉最多共開出18張罰單。

縣警局表示，20張罰單以違規紅燈右轉18件最多，行人未依號誌通行違規2件，汽機車闖紅燈或紅燈右轉及行人未依號誌通行等違規行為，將列為優先取締重點。呼籲汽機車駕駛通過行人穿越道時，要與行人保持3公尺距離，最高可處罰7200元。

台東縣近年來行人過路口遭撞事故層出不窮，去年到今年6月已發生逾百件，造成164人受傷，其中65歲以上高齡者有34人，警方分析不少是晨運長輩出門被撞，除提醒長輩要著亮色上衣確保安全，也在重點路口加強取締不禮讓行人的汽機車駕駛。

全國「路口安全大執法」5大重點項目分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。