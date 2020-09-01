遭刺同鄉切小腸才保命 越南移工殺人未遂判刑6年

法院依殺人未遂罪判阮男6年。記者曾健祐／攝影 越南籍阮姓移工認為2名同鄉騙他房租心生怨恨，竟拿30公分水果刀衝進屋恫稱「要殺人」，還刺進張姓男子肚子，害他重傷緊急切除部分腸道才撿回一命，目擊的室友也說，阮刺傷張後拔出刀子企圖繼續攻擊，是「真的想殺死張」；法院認定阮有殺人犯意，依殺人未遂判他6年，可上訴。

檢警調查，阮男和1男1女均姓張的同鄉一起住宿舍，但因彼此存有細故、相處不睦，去年2月7日下午3點多阮得知2人回來，就拿水果刀先衝向張女，恫嚇「我要殺死你」並揮刀攻擊，張女即時閃避但張男手指遭割傷，嚇得奔逃到陽台求救。

但阮仍不罷休，趁著張男企圖離開房間時，在樓梯間拿刀直接刺進他肚子，導致張左腹部當場遭穿刺傷及腹腔，所幸包括張女及多名移工合力壓制、報案，警方到場後將阮逮捕送辦，張送醫後因腸道受損，緊急接受小腸、結腸部分切除才撿回一命。

審理時，阮坦承刺傷張，但矢口否認殺人，辯稱只是因為房租問題和張男、張女發生糾紛，他認為張男愛說謊且張女不喜歡他，但並沒有出言恐嚇要殺死他們，而且拿水果刀只是要嚇唬人，是不小心才割傷對方的腹部，刺到部分是因為拉扯過程不慎用到。

張男則說，當天和張女在房間內，阮突然拿刀衝進來說要殺死他們，他和張女躲在陽台5分鐘後到樓梯間，結果被阮發現就衝過來拿刀刺進他肚子，認為阮顯然就是故意要刺，還追刺2次，其餘目擊的移工也指證歷歷。

法院認為，阮男拿的水果刀全長29公分，刀刃部分長18.5公分，阮持刀故意刺擊、揮舞，主觀上顯然有殺人犯意，加上有恫稱要殺人、追趕等行為，目擊者也說阮刺進張肚子後，又拔出到企圖再次攻擊，認為阮是「真的很想殺死張」，可見他殺意甚堅。

法院審酌，阮僅因糾紛就蓄意持刀殺人，幸2人躲避未釀死，考量阮男動機、來台工作等一切情狀，依殺人未遂判他有期徒刑6年。