投保中心對大同董座林郭文艷提解任 北院今首開庭

大同公司。圖／聯合報資料照片

大同公司股東會表決權爭議，引起外界熱議，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，決議通過對提起裁判解任訴訟，台北地方法院今天開庭。

投保中心提告時認為，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使證券市場形象嚴重受損，勢必將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認為她難以繼續擔任董事職務，因此提起解任董事職務訴訟。

投保中心律師陳溫紫、沈安琪主張，大同公司6月30日股東會限制出席人數，且剔除市場派28位股東表決權，卻未說明理由，另有股東提臨時動議要求「封匭」，大同也不理睬，林郭文艷直接宣布解散，侵害股東權益。

大同、林郭文艷委任律師團抗辯，投保中心未舉證公司實際造成什麼損害，且其指控不符解任董事長的要件，再者部分股東被認為受陸資操控，剔除表決權並無違誤。

法官指出，關於部分股東是否遭陸資操控一事，台北地方法院刑事庭上月甫宣判，認為市場派、台商鄭文逸炒作股價違反證交法判刑13年半，詢問雙方意見。

投保中心認為，法院判決未認定資金來源為陸資，可見林郭文艷以陸資為由剔除股東表決權顯無理由；但林郭文艷委任律師吳祚丞反駁，檢方偵結起訴就認定有陸方資金，足證林郭文艷合理懷疑而剔除表決權，且法律針對剔除表全權也未要求「確信」。法官諭知9月22日再開庭。