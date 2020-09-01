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國中生都知曹寧瑪？ 高院判無罪：法官非言論糾察隊

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

信封上註明「曹寧瑪」就是在罵人？台灣高等法院認為，如覺得姓名權、人格權受損，可以循民事訴訟途逕主張損害賠償，一味執著刑事處罰，只是徒然耽誤自己的權利並耗損有限的刑事司法資源，而法官不應淪為「言論糾察隊」。記者王宏舜／攝影
信封上註明「曹寧瑪」就是在罵人？台灣高等法院認為，如覺得姓名權、人格權受損，可以循民事訴訟途逕主張損害賠償，一味執著刑事處罰，只是徒然耽誤自己的權利並耗損有限的刑事司法資源，而法官不應淪為「言論糾察隊」。記者王宏舜／攝影
林姓婦人和弟弟、弟媳因爭產而不睦，她寫信給兩人，刻意錯載收件人為「董嫌儒」、「林秀靈」，還在上頭註記「曹寧瑪」，她被依公然侮辱罪嫌起訴。台北地院判林婦無罪，檢方上訴，指「連國中生都知道『曹寧瑪』就是『操你媽』的諧音」，但高等法院認為林婦使用不堪入耳的文字，僅顯示她品味水準低，維持無罪確定。

林婦的弟弟表示，姊弟關係超過40年，姊姊和他妻子相處也逾20年，信封上的收件人寫成「董嫌儒」、「林秀靈」不可能是誤載，認定是故意的。兩人說，「嫌」有嫌棄、厭惡、怨隙的意思，而「靈」有靈柩、女巫、鬼神、魂魄等負面之意，再加上信件封面還寫著「曹寧瑪」，根本是在罵人。

檢方上訴時指出，林婦與弟弟在爆發爭奪母親遺產問題時，林母住在女兒住處，兒子也會來探望，當管理員通知弟弟收信時，就會說「有人罵你曹寧瑪」，連他的小孩看到這幾個字，都知道是在侮辱人。

不過高等法院援用美國聯邦最高法院在 Chaplinskyv.New Hampshire 一案中的案例，指公然侮辱罪要制裁者的是「挑釁性言論」，也就是足以立即形成創傷、立即導致平和秩序遭破壞而有害公共秩序的言論；易言之，美國實務見解認為公然侮辱罪所要保護的並非被害者的名譽，而是維持社會安寧、和平。

高院舉例，如果一個本來社會評價認為帥氣英挺的男子，偏偏有人就是要刻意說他不帥、很醜，就應該被以公然侮辱罪處罰嗎？甚至，如果本來就被身旁許多人認為「卑鄙無知」的人，只因自認不應受此評價，難道對公開說出心中真實感受言語之人，國家就可以「繩之以公然侮辱罪」？

高院認為，署名「曹寧瑪」，郵件發送或代收者是否能立即在腦中轉換為「三字經」很有疑問，尤其郵差或其他收發信件者，為何不是認為寄件人起了一個極易被理解為髒話的姓名，反而會以為是在辱罵收件人？

因林婦與弟弟、弟媳因母親遺產問題而水火不容，對簿公堂多年，高院認為這起官司只是冰山一角，林婦將多年累積不滿藉寄信表達，當然不可能是「誤記誤載」，但也只是「誠實說出自己的觀感」，法律沒有理由去處罰說實話的人。高院指，告訴人如覺得姓名權、人格權受損，可以循民事訴訟途逕主張損害賠償，一味執著刑事處罰，只是徒然耽誤自己的權利並耗損有限的刑事司法資源，而法官不應淪為「言論糾察隊」。

公然侮辱 遺產 民事訴訟

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