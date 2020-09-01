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台南中藥房量產製藥？ 衛生局罰10萬但法官撤銷

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市衛生局前年6月6日派員至安定區一中藥房稽查，發現玻璃架上放置永安顧肝丸、龍膽瀉肝丸、加味四物丸等9項藥品，認鄭姓藥商雖領有販賣許可執照，卻未申請查驗登記，擅自製造藥品，違反藥事法裁罰10萬元。鄭不服提起行政訴訟，解釋個別顧客前來下訂才製作藥品，並未預製量產，台南地院認罪證不足，撤銷原處分及訴願決定，可上訴。

鄭姓藥商指出，經查獲藥品均為王姓男子等6名顧客依自身需求向他訂購，顧客下訂後再行調配製作，並經王等證人在台南地檢署證述明確，檢方認他並無違反規定將藥品預先製成商品化行為，也非為量產而製造、輸入藥品，獲不起訴處分。

他表示，個別顧客前來下訂中藥藥品，均記錄在白板上，藥品製作完成後即擦除，王等證人已證述並未填寫訂購單，但確有訂購事實，衛生局未再採證或詢問證人，即對他裁處，顯然未盡調查之責。

他指出，在家中經營中藥行，住處即為營業場所，玻璃架為家中展示收藏品及存放雜物的玻璃櫥櫃，並非用以陳列或展示中藥商品。他把成品放在玻璃櫃中，比較乾淨不會卡灰塵。

衛生局指出，前年6月6日稽查時，在開放式架上查獲永安顧肝丸、龍膽瀉肝丸、加味四物丸、通血丸、六味地黃丸、酸痛救星、明目丸、天王補心丹及黃連解毒丸等9項產品，鄭未向稽查人員表示白板有訂購產品文字書寫證明。鄭供稱，是他先做好，因有客人要來買不能等待，所以他都會先依傳統固有方劑預先做一些藥品，等客人來買，顯見當日查獲藥品並非依特定人士不同體質量身調製。

衛生局強調，王等6人在台南地檢署證述，他們長期向鄭訂購藥品等等，欠缺訂購單或其他證據可證明，加上現場稽查日期與南檢偵查日期相隔約1年半，鄭等人證詞恐因時日過久，且可能受外界干擾而影響證明力。

台南地院認為，除黃連解毒丸3瓶為鄭自用外，依鄭訴願書及證人所證，尚有天王補心丹2瓶並無人可證明有預先訂購，其餘均有顧客訂購或自用，依衛生局裁罰標準，應處鄭3萬元才正確，但該局裁處10萬元，原處分顯不符合事實，顯有違誤，不足採納。

台南地院表示，認定事實須憑證據，不得僅以推測之詞處罰，原處分所認定鄭查扣的品項全部涉違反藥事法規定證據不足，因此撤銷原處分及訴願決定，應另做適法處分。

台南衛生局前年稽查安定區一中藥房，認鄭姓藥商量產製藥裁罰10萬元，台南地院則認證據不足，撤銷原處分及訴願決定。圖／本報資料照
台南衛生局前年稽查安定區一中藥房，認鄭姓藥商量產製藥裁罰10萬元，台南地院則認證據不足，撤銷原處分及訴願決定。圖／本報資料照

衛生局 中藥

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