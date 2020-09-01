同居女心情不好縱火燒屋 好在男友阿公發現急滅火

台中市民鄭姓女子，去年酒後心情不好，在同居男友林男的住處，以打火機燃燒撲克牌後，將撲克牌及打火機丟在床墊上縱火，經林的阿公聞到濃煙查看後，打開該房門始發現火勢，並以水撲滅，二審以被害人均已表示不願追究被害犯行及賠償損害，法官以放火燒燬住宅未遂罪將她判刑2年，緩刑2年，但罰她向公庫支付新台幣10萬，及提供120小時義務勞務。

判決書指出，鄭女與林男為男女朋友，同住在台中市區，去年4 月20日清晨，她因酒後心情不佳，在她與林男所住房間內，以打火機燃燒撲克牌後，將撲克牌、打火機丟在地板之床墊上，旋即離開。

任現場的床墊引燃火勢，致房間內地面上棉被、衣物及棉質地墊受燒碳化，並致該房間之水泥樓板及分離式冷氣機輕微受煙燻黑。適林男的阿公聞到濃煙查看後，打開該房門始發現火勢，並以水撲滅，始未釀成大禍。經警據報到場處理，調閱監視器錄影畫面而循線查獲鄭女。