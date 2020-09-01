防制人口販運連11年1級 AIT處長肯定台灣

內政部舉辦的防制人口販運國際工作坊在今天揭幕舉行，行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、美國在台協會處長酈英傑及台灣虎航等多家業者都出席，共同宣誓打擊強迫勞動。

陳宗彥表示，台灣已連續11年獲評為防制人口販運成效第1級的國家，且被「全球國家安全指數報告」列為全球犯罪率第2低、安全指數第2高的國家，這是政府與民間攜手的成果，希望透過交流分享台灣經驗，與國際合作打擊人口販運。

美國在台協會處長酈英傑表示，今日研討會有多個國家及民間企業判一起共襄盛舉實屬可貴，對於台灣作為一個民主社會，對於人權的重視及為了打擊人口販運政府所投入的人力物力表示肯定，同時也肯定台灣在防疫上亮眼的表現。

內政部表示，台灣面臨的人口販運主要是勞力剝削及性剝削的課題，去年外籍被害人安置人數降至92人，是2009年「人口販運防制法」施行以來最低。今年受疫情等影響，國際上的人口販運也相對減少，但台灣各部門對防制工作絲毫不鬆懈，持續針對疫情結束可能衍生的新興議題，計畫「2021-2022反剝削行動計畫」，要讓防制工作一年比一年更好。

內政部指出，移工在台人數高達70多萬人，部分潛在弱勢人士，不熟悉台灣語言，可能無法在被害時有效報案，因此，政府積極推動認識「求救」的手語，並首度在防制人口販運國際工作坊開幕式，安排手語同步翻譯，更於大會手冊中放置「中文」、「印尼語」、「越南語」、「泰國語」對照的手語救援資訊，希望讓被害人有更多求救的機會。

移民署表示，今年的工作坊探討「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與突破」等4個主題，受疫情影響，外國官方或國際組織雖無法派員來台，但國內駐台機構官員、非政府組織人員及關心人口販運議題人士都踴躍出席，部分國外講者，也透過預錄或視訊方式參與。

今年工作坊有3位國外講者預錄影片在現場播放，包括香港律師何珮芝，是美國國務院「2020人口販運英雄獎」得主，對於香港人口販運問題有深入研究；英國講者Luke de Pulford，擔任Arise基金會的執行長，介紹「道德招募」這個新觀念給與會來賓；以及泰國司法部最高檢察署檢察官Mark Charoenwong，以「東南亞國協及泰國打擊人口販運之挑戰」為題，說明東協區域內的人口販運現況。