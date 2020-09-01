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性侵累犯又再下藥迷昏女保險員 二審加重判5年6月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

張男在高雄與女保險員小麗洽談保險後，以順道載她返回台中，在麵食摻入FM請她吃，被害人不勝藥力在車內睡著，他趁機伸手進入她所穿毛線衣內撫摸她的胸部，被害人清醒後報警處理，台中高分院合議庭以張男一犯再犯，從重以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪將他判刑5年6月。可上訴。

二審查出，張男曾於2007年間，因妨害性自主被判刑4年；又於2009年間犯妨害性自主案件，也被判刑4年，兩案定應執行有期徒徒刑7年10月確定。張男於2016年1月7日縮短刑期假釋出監。

合議庭審酌，張男就本案與前案部分所犯的罪、犯罪型態、犯罪方法均是妨害性自主案件，前案亦是以藥劑妨害他人性自主權益，顯見他法治觀念淡薄，未具悔改之心，難認他具備對於他人性自主尊重意識，堪認他前案徒刑之執行難收成效、欠缺警惕，依刑法規定加重其刑。

判決書指出，張男與擔合險業務員的小麗，於網路聊天室認識後，相約2018年12月31日晚間，在高雄市三多路上的一家火鍋店見面談論保險，張男並以可順道搭載小麗回台中，邀她共乘，她應允後隨即搭乘他駕駛的自用小客車返回台中。

張男購買麵食供小麗食用機會，將氟硝西泮（俗稱FM2 ）摻入麵食中，以此欺瞞方法使不知情的小麗施用第三級毒品氟硝西泮，被害人旋因不勝藥力於翌日凌晨，在自用小客車內休息、睡眠，處於不能抗拒狀態，他即在國道北上某路段，以手伸入被害人所穿著毛衣內碰觸她的胸部，猥褻被害人得逞，小麗於意識較為清醒後所發覺，張遂讓被害人在朝馬國光轉運站下車，被害人即聯繫友人，並報警處理。

性侵累犯張男在麵食摻入FM2請女保險員吃，被害人不勝藥力睡著，他趁機伸手進入她所穿毛線衣內撫摸她的胸部，二審從重以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，將他判刑5年6月。 圖／本報資料照
性侵累犯張男在麵食摻入FM2請女保險員吃，被害人不勝藥力睡著，他趁機伸手進入她所穿毛線衣內撫摸她的胸部，二審從重以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，將他判刑5年6月。 圖／本報資料照

妨害性自主 毒品

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