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低調探視館長 柯文哲提醒別逞強：傷勢還是蠻重

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天前往林口長庚，探視網路紅人館長陳之漢。圖／擷取自館長臉書
台北市長柯文哲昨天前往林口長庚，探視網路紅人館長陳之漢。圖／擷取自館長臉書

台北市長柯文哲昨天前往林口長庚，探視網路紅人館長陳之漢，不改柯Ｐ醫生個性，與陳之漢的主治醫生討論起病情，柯文哲今天表示，他發現館長的主治醫生是他新竹中學的學弟。他也告訴館長，這段時間還是病人，不要逞強，還是要休息，那個傷勢還是蠻重。

儘管新北市長侯友宜、立委陳柏惟、王定宇等政治人物已經前後前往探視館長，不過柯文哲昨晚前往探視仍相當低調，不願向媒體透露行程，還是陳之漢自己先在臉書貼出柯文哲前往醫院探視他的照片，並表示，外科醫生出身的柯文哲還與他的主治醫師一起討論病情。

柯文哲今天表示，他有告訴館長不要逞強，還是要休息，傷勢還是蠻重。

不過儘管館長身受槍傷，柯文哲前往探視，館長臉書貼出柯文哲觀察他傷勢的照片，還有粉絲網友在底下留言幫配旁白，「這個齁！我想是這樣啦！（抓頭）這三公分的部位齁，要把它留下來啦！」「柯：嗯嗯，這三公分我束手無策。館：難道我這一輩子就這樣了，嗚嗚嗚...」還有網友回「中槍後還不斷被粉絲開玩笑的大概也只有阿館了....」

館長 陳之漢 槍擊

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