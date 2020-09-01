藍委聲請水利會改制釋憲 「沒說清楚」大法官不受理

立法院7月初三讀通過農田水利法，水利會今年10月起改置為公務機關，資產及負債將由國家概括承受，引發議論；國民黨38名連署，上月7日到司法院遞狀聲請釋憲，並喊口號「強奪民產違憲」、批評這如同奪產極權、民主倒退。但大法官在上周五黨產條例釋憲同日，已認定聲請案不符大審法規定，決議不受理。

立委林為洲等人認為農田水利會組織通則第40條規定，有牴觸憲法第2條主權在民的民主原則、第14條保障人民集會結社自由權、第15條財產權及第23條比例原則等疑義，聲請解釋。

林為洲指出，因農田水利會組織通則第40條規定，將水利會改制公務機關侵犯人民財產權，水利會是自治團體、公法人，處理財產須經會員大會或會務委員決定，如今收歸國有不必經過會員大會同意，即可處分水利會財產，違反憲法第15條。他說，將人民自治團體的水利會改為公務機關，剝奪憲法第14條保障人民有組織結社的自由和權利，也違反憲法第22條保障人民的基本權；再者，農田水利會組織通則第40條也違反比例原則。

大法官認為，大審法規定現有立委總額三分之一以上要聲請解釋憲法，必須就立委行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法疑義，才能聲請釋憲。

立法院為國家最高立法機關，依憲法第62條及第63條規定，有議決法律制定案或修正案的專屬職權，立委基於維護憲政秩序、法治原則職責，在制定或修正法律時，本應自行審定符合憲法意旨的條文。如果法律公布施行經相當時日，立法委員認有違憲疑義，自應先行提出修正案，並在確定修法未成後，由少數的三分之一以上立法委員聲請解釋，這樣才與釋字第603號解釋「修法未果」意旨相符，從而符合大審法「就其行使職權」要件。

大法官調查，國民黨立委聲請釋憲，卻沒敘明是在行使哪種職權適用規定時發生牴觸憲法的問題，與大審法的要件不符。而這個規定在2018年1月31日修正公布，聲請人雖不是議決通過規定的那屆立委，但如確信規定有違憲疑義，也應在先行使憲法所賦予的修法權限而未果後，才能聲請釋憲。