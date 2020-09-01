不到原價一半！詐騙欺團被扣瑪莎拉蒂183萬元拍出

桃園地檢署日前破獲張姓大姐頭為首的詐欺集團，查扣1輛市價約500多萬元的Ghibli S型瑪莎拉蒂，今天早上由桃檢、行政執行署桃園分署法拍，現場吸引50人競標喊價，最後以183萬元拍定，得標的張先生說，他認為價格合理、車況良好，買回去打算自己開，也替國庫增加收入。

桃園地檢署指出，這輛瑪莎拉蒂經包膜目視為紫色，2019年出廠經鑑定全車為原鈑金、方向盤有改裝，無重大事故碰撞或泡水痕跡，內部為紅色內裝，里程數4萬6384公里，沒有積欠任何稅費、交通罰鍰，但有145萬元的動產擔保尚未清償，拍定另需支付鑑定費用3530元。

桃園分署天早上9點開放民眾登記、看車，10點準時競標，現場吸引50多人參加，大家目光都放在瑪莎拉蒂上，紛紛視察外觀、內裝，但由於這輛車有設定動產擔保，價錢一路從140萬元向上喊，每次加價1萬元以上。

經現場5、6組人爭相競標，原本在150萬元至160萬元間一度停滯，最後成功以183萬元超過設定底價拍定，由1名台中的張先生買回，今天現場付清後就可以直接將車開回家。

張先生說，有看到網路上公告，認為這輛車行比較稀少、車況優，所以特別從台中北上參加法拍，也幫助國庫增加收入，買回去後也打算當代步車自己開，183萬元的價格也覺得還可以，差不多符合市場價格。

張也笑說，原車主將車外觀包膜成亮紫色，對他而言可能有點高調，比較符合年輕人的喜好，之後應該會考慮撕掉回歸白色車體。