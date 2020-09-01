質疑「罷韓」選務被中選會檢舉 警辦網友法官不罰

中央選舉委員會認吳姓網友在高雄市前市長韓國瑜被罷免後，上網質疑罷免案投票人數有疑，請警方依社會秩序維護法造謠事件法辦吳；台北地院審理認為，投票人數可輕易查核，吳的網文不會製造恐慌，裁定不罰，可抗告。

台北市警大安分局移送說，刑事局電信偵查大隊今年6月17日接獲中選會舉發，指吳姓網友在「韓國瑜蔚藍中華守護聯盟」臉書社團所刊登的言論與選務不符，吳散布謠言、影響公共安寧，請法院裁罰。

法院調查，「韓國瑜蔚藍中華守護聯盟」臉書社團確有「…請問大家有看到如此沒停過的人…就是平均每1分鐘要有一個人進去投！939090翻過來有玄機」貼文，不過，吳否認貼文，且警方移送資料也沒有事證佐證貼文是吳所刊登。

法官認為，投票所及投票、開票過程，常有政黨或團體推薦的監察員監督，媒體都能立即報導，過程公開透明，投票人數是否不合理，可以輕易查核，因此，貼文內容及評論不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，與社維法的規定有別。