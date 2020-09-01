懷疑水餃遭下毒 思覺失調兒重拳打死老母判關18年定讞

罹患思覺失調症的古姓男子懷疑八旬母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，他事後找葬儀社處理才讓案情曝光，一、二審考量古犯案時精神狀況受病症影響而減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判刑18年，刑後監護5年，最高法院駁回上訴定讞。

古（59歲）有多年精神病史，領有重度精神障礙手冊，前年9月11日下午他打電話請葬儀社處理母親（85歲）後事，但因無死亡證明，葬儀社轉報警方處理，警方發現古母頭部外傷，追查發現古涉毆母致死。

古在警詢時一下稱母親吃餛飩噎死，又稱發現母親包的韭菜水餃「嗆鼻」，懷疑母親在水餃摻毒害他，而和母親發生口角，情緒激動下揮拳，母親被擊倒地，他事後沒理會母親，隔天下午才發現已經死亡多時。

根據鑑定報告，法院認為古母早於9月8日就遇害，且因不堪兒子猛力毆打而嘔吐，身上多處挫傷，左胸骨折、血胸，呼吸衰竭死亡；親友

也說，古發病情緒不穩、打人，10多年前也曾持刀想要殺母親，胞弟發現後想奪刀卻被砍傷，古母逃過一劫，胞弟受不了便搬出去住。

法院審理時，古也承認毆母「當然可能會死掉」，因此法院認定他有殺人的不確定故意；另根據羅東博愛醫院精神科鑑定，古有妄想，案發時雖無命令式聽幻覺，但源於被害妄想而引發犯罪，又在誇大妄想影響下失去現實感和判斷力。

二審認為，古毆母時，對外界事物的認知、感受、判斷都因精神障礙而減損，但還不到不能控制的地步，一審判處18年徒刑妥適；為預防再犯、強化社會安全網，刑後有監護5年必要；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。