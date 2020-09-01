香味惹禍？男偷牛樟辯帶女友散心 聞香鋸木判8個月

嘉義市林姓男子日前駕車載女友，到嘉義縣阿里山鄉國有林班地，搬運2塊牛樟木上車返家被員警攔查，檢警認定林盜取森林產物、依違反森林法起訴，林辯稱「帶女友散心、聞到木頭香味臨時起意」，嘉義地院接受林說法，判處有期徒刑8個月、併科罰金3萬8100元，緩刑3年。

61歲林姓男子今年三月下旬駕駛車輛載謝姓女友，到嘉義縣阿里山鄉大埔事業區國有林班地，見林地內有大小牛樟木材，先搬1塊3公斤牛樟木上車，再持自有鏈鋸，將一塊牛樟木，鋸裁成約16公斤後搬運上車，當天中午下山行經阿里山鄉達邦村169線28.8公里處被被警方攔查。

林男向檢警供稱，他帶女友去該處散心，聞到溪邊木頭散發香味，才拿鏈鋸裁切木頭要回家收藏，是出於收藏目的並非山老鼠，檢警訊後依違反森林法、竊盜森林主產物移送法辦。