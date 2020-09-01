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想紅！夜闖建中母校拍A片散布 兩校友挨告道歉

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市建國中學今年3月中，遭兩名男子闖入學生教室拍攝「性愛片」，校方報警提告妨害名譽、侵入住居，警方查出是20多歲趙姓畢業校友、與吳姓男友為噱頭去教室拍生活照當A片片頭，事後校方撤告，但檢方認為觸犯散布猥褻物品罪，給予緩起訴，趙、吳各須繳納罰金2萬元、1萬5000元給公庫。建中校長徐建國表示，站在教育立場，2人認錯道歉就選擇原諒。

今年3月，有人在黑特粉絲團爆料，指出有不明人士在放學後闖入建中校園拍性愛片，影片還上傳到Twitter，也有建中學生指認出是自己的教室，跑去向校方陳情，事後校方調閱監視器，發現在今年3月16日晚間約7時30分至8時，三樓高二教室遭不明人士闖入。

事後警方展開追查，確定這兩名男子分別為20多歲的趙姓畢業校友、與同齡的吳姓男友，為了噱頭，先穿建中制服去教室拍生活照，再轉往摩鐵拍攝A片，最後將A片預告片放上Twitter，想藉名校知名度「吸睛」，增加影片點閱數或買氣。

回顧當天事發經過，徐建國表示，高一、二教室6點就會全關，並在1樓上鎖，但上學期校園陸續換了6位保全，對夜間執勤業務還未上手，才在傍晚空檔發生失誤，保全當天也有看到高二教室燈亮，但保全準備上樓時，兩男恰好下樓，才沒現場碰到。

「若沒有去檢查就鎖門，你們要怎麼出來？」徐建國表示，2人有請律師，事後律師主動聯繫校方約見面、和解，兩人也特別來學校道歉，並簽立和解書；徐說，考量年輕人不懂事，站在教育立場選擇原諒，也告誡對方不要再做這件事。

建中今年3月遭不明人士夜闖拍性愛片，事後發現竟是校友所為。圖／截取自建國中學粉專
建中今年3月遭不明人士夜闖拍性愛片，事後發現竟是校友所為。圖／截取自建國中學粉專

建中 徐建國 妨害名譽 猥褻

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