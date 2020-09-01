快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐嚇前妻交付百萬港幣 寄前妻裸照給她女兒同學

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民謝男與香港籍妻子陳女離婚後，寄電子郵件恐嚇陳女交付港幣100萬元，否則會讓陳女生不如死，並寄陳女裸露下體影片給親友，他為逼陳女就範，傳送給陳女的朋友、陳女就讀高中女兒（陳女與前夫所生）的同學，經陳女報警查獲，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪嫌起訴謝男。

起訴書指出，謝男（32歲）與陳女曾為夫妻，兩人於2017年前發生爭執後離婚，他心有不甘，去年11月1日在台中市區，以電子郵件恐嚇陳女「要向妳任職的公司舉發，及向公司員工、客戶、廠商、妳的女兒及同學、香港網路散布妳的裸露影像，妳必須交付港幣100萬，否則會生不如死」，並附上陳女裸露下體照片、影像。

陳男又從去年11月2日至12月7日，威脅陳女交款、要整死陳女，逼陳女就範，散布寫著「陳小姐外遇又與他人結婚生子，麻煩你請她出來面對，3年前我與她在台灣登記結婚，結婚後，她用擔任服裝公司經理職務，欺騙我開設服裝貿易公司，謊稱可以利用職務特權額外賺取收入」。

「結果結婚後，她與其他男子外遇，無心經營家庭與事業，導致公司不斷虧損，最後她仍欠我100多萬港幣，不出面處理」等不實內容，並寫著陳女的姓名、陳女裸露影像，傳送給陳女的朋友、陳女的女兒同學等多人，然因陳女無法支付港幣100萬，謝恐嚇取財未遂。經陳女報警處理。

謝男恐嚇前妻陳女交付港幣100萬，為逼陳女就範，傳送陳女裸照影像給她的朋友、她就讀高中女兒的同學，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪將謝男起訴。圖／本報資料照
謝男恐嚇前妻陳女交付港幣100萬，為逼陳女就範，傳送陳女裸照影像給她的朋友、她就讀高中女兒的同學，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪將謝男起訴。圖／本報資料照

恐嚇 離婚

延伸閱讀

男大生交往國中少女 送手機摸胸親吻索裸照

型男馬丁情人節爆離婚　同框Shanon曝現況

惡狼人力仲介 展場廁所性侵少女還錄影威脅

威脅空姐不陪睡發裸照 吉祥航空飛行員被停飛

相關新聞

黑心油強冠經理與課長 犯食安、詐欺共285罪判7年

曾發生於6年多前，轟動全國時安風暴的黑心油案，屏東地檢署認為當時擔任強冠公司的黃姓品管部經理、吳姓品管部課長，沒有善盡責...

恐嚇前妻交付百萬港幣 寄前妻裸照給她女兒同學

台中市民謝男與香港籍妻子陳女離婚後，寄電子郵件恐嚇陳女交付港幣100萬元，否則會讓陳女生不如死，並寄陳女裸露下體影片給親...

包偉銘兒包庭政撞傷人被求償1500萬 法院判賠100萬

藝人包偉銘兒包庭政，2016年開賓士車超速撞5機車案，刑事官司長達近2年，至少花費5百萬元與被害人和解，法院依過失傷害罪...

影／北市業務員酒店喝完不找代駕 踩油門跑給警追撞3車

台北市從事業務的的楊姓男子今天要上班，昨晚開車跑到酒店消費，結束後所幸「賭一把」酒駕返家，結果違規右轉引起警方懷疑上前攔...

花大錢買新車變二手車 警方破獲變造車詐欺集團

嘉義縣水上警分局轄內近月連續發生數起新車竊盜案，調查發現以沈姓男子為首犯罪集團，以人頭向銀行貸款購買知名品牌年度新車，再...

中信松壽大樓出售案 「外資圈金童」詹偉立等6人不起訴

中信銀董事長室專委張明田被控將市值約215億元的松壽大樓，以151億元賤售給碩河開發公司，價差64億元，並疑似在出售過程...

台南議員爆料假三倍券遭送辦 法官認言論自由判免罰

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料坊間出現假三倍券，事後被檢警查辦假訊息，並依違反社會秩序維護法送辦，引發爭議。案經...

騙人花171.6萬買「宋盞」吹擂不凡 詐欺換11月徒刑定讞

陳姓骨董商佯稱「宋盞將來很有發展」，他邀林姓收藏家到家中，拿出兩只仿品，洗腦「這是跟新加坡人買的，他的東西都是拿給拍賣公...

4500萬被黑吃黑 地下匯兌報案扯謊被訴

台北市前年發生Uber駕駛鄧姓女子載送三千萬元遭劫，檢警逮捕兩搶匪和幕後主嫌四海幫大哥郝廣民後，發現「被害人」銀樓老闆涂...

五結農會保管箱竊案 員工變賣千餘萬 檢求處重刑

宜蘭五結鄉農會黃姓員工涉嫌利用職務之便，監守自盜，從2018年7月起竊取客戶寄放在農會保管箱的黃金等貴重財物，今年4月被...

五結農會職員竊取客戶保管箱財物1327萬 檢方求處重刑

宜蘭五結鄉農會黃姓員工涉嫌利用職務之便，監守自盜，從2018年7月起竊取客戶寄放在農會保管箱的黃金等貴重財物，今年4月被...

點蚊香鄰居反目成仇 婦人喊捉賊 公然侮辱遭判刑

彰化縣蕭姓婦人因常在住處門前點蚊香驅蚊，造成鄰居陳男與家人難以忍受蚊香氣味，今年3月某晚陳男一連三次持水杯將蚊香澆熄，造...

熱門新聞

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

少女失蹤案朝略誘偵辦 31歲羅男涉性侵2少女甫判10年

高雄少女失蹤新竹找到人 警方帶回少女和羅男

柯文哲探視館長 底下網友留言幫配旁白笑翻

接應高雄失蹤少女轎車在淡水攔獲 駕駛卻稱不認識她

風箏捲女童事件登上各大國際媒體 外國網友：天哪！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。