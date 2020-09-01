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恐嚇前妻交付百萬港幣 寄前妻裸照給她女兒同學
台中市民謝男與香港籍妻子陳女離婚後，寄電子郵件恐嚇陳女交付港幣100萬元，否則會讓陳女生不如死，並寄陳女裸露下體影片給親友，他為逼陳女就範，傳送給陳女的朋友、陳女就讀高中女兒（陳女與前夫所生）的同學，經陳女報警查獲，台中地檢署今天依恐嚇取財未遂、加重誹謗等罪嫌起訴謝男。
起訴書指出，謝男（32歲）與陳女曾為夫妻，兩人於2017年前發生爭執後離婚，他心有不甘，去年11月1日在台中市區，以電子郵件恐嚇陳女「要向妳任職的公司舉發，及向公司員工、客戶、廠商、妳的女兒及同學、香港網路散布妳的裸露影像，妳必須交付港幣100萬，否則會生不如死」，並附上陳女裸露下體照片、影像。
陳男又從去年11月2日至12月7日，威脅陳女交款、要整死陳女，逼陳女就範，散布寫著「陳小姐外遇又與他人結婚生子，麻煩你請她出來面對，3年前我與她在台灣登記結婚，結婚後，她用擔任服裝公司經理職務，欺騙我開設服裝貿易公司，謊稱可以利用職務特權額外賺取收入」。
「結果結婚後，她與其他男子外遇，無心經營家庭與事業，導致公司不斷虧損，最後她仍欠我100多萬港幣，不出面處理」等不實內容，並寫著陳女的姓名、陳女裸露影像，傳送給陳女的朋友、陳女的女兒同學等多人，然因陳女無法支付港幣100萬，謝恐嚇取財未遂。經陳女報警處理。
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