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包偉銘兒包庭政撞傷人被求償1500萬 法院判賠100萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

藝人包偉銘兒包庭政，2016年開賓士車超速撞5機車案，刑事官司長達近2年，至少花費5百萬元與被害人和解，法院依過失傷害罪，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元，緩刑3年確定。其中朱姓婦人繼續打民事官司，求償1500萬元，士林地院昨判包庭政需賠償100萬2449元。

朱姓婦人提告民事損害賠償告訴，向包庭政求償醫藥費及精神慰撫金等，金額高達1500萬元，全案審結昨天士林地院宣判，包庭政應賠償100萬2449元。可上訴。

包庭政2016年10月17日開著賓士車，前往GOGORO店上班，行駛在大同區承德路3段與民族西路口時，占用轉彎專用車道，且超速行駛，與未兩段式左轉的朱姓騎士發生碰撞。

朱婦人車倒地，身體多處骨折、頸椎受傷，當場昏迷送醫，包庭政駕駛的賓士車失控，往左側滑行撞上對向車道另4輛機車，徐姓、朱姓、吳姓、鄭姓騎士受傷，其中徐姓老翁粉碎性骨折。

朱姓婦人和徐姓老翁提告過失傷害，包以2百萬和徐和解，2018年4月開庭時，包願意提高賠償金額至50萬元和朱和解，但坐著輪椅出庭的朱，不願和解氣憤說「隨便他喊價，當我黑鮪魚嗎？」

判決書指出，法官勘驗監視器、行車記錄器及行車事故鑑定結果，認為包庭政開直行車占用左轉專用車道及超速行駛，朱姓婦人則是不依規定兩段式左轉。

包庭政坦承超速過失，案發後轉行從事房仲業，月薪2萬8千元起，獨自在外租屋，除了與朱婦人外，已和車禍被害人達成和解，賠償完畢。一審依照過失傷害罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元，緩刑3年。經上訴二審駁回確定。

包庭政開賓士出車禍，撞擊5台機車。圖／報系資料照片
包庭政開賓士出車禍，撞擊5台機車。圖／報系資料照片
包庭政。圖／報系資料照片
包庭政。圖／報系資料照片

事故 車禍 包偉銘

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