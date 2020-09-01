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影／北市業務員酒店喝完不找代駕 踩油門跑給警追撞3車
台北市從事業務的的楊姓男子今天要上班，昨晚開車跑到酒店消費，結束後所幸「賭一把」酒駕返家，結果違規右轉引起警方懷疑上前攔查，豈料他狂踩油門逃逸，最後仍遭攔截。警方對他酒測，酒測值達每公升0.49毫克，詢後依法送辦。
警方調查，楊男（27歲）今天凌晨4點多，在中山區一家酒店喝完酒，駕車載著一名友人行經民生東路一段，違規右轉被後方中山二派出所員警撞見，楊先假意停車，再突踩油門逆向鑽進右邊巷弄，沿途擦撞三輛路邊汽車，最後在錦州街遭攔下。
楊男說，本來想找代駕，但想到今天還要上班，就抱著僥倖心態酒駕返家，車上載著一同飲酒的翁姓朋友，結果途中看到警方，擔憂受罰便加速逃逸。
警方詢後將楊依公共危險罪嫌送辦，另外同車的翁也依道路交通管理處罰條例第35條酒駕連坐，一併開罰，可處600元以上、3000元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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